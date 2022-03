Volkswagen: 'EV-productie in april weer opstarten'

Net als veel andere autofabrikanten zag de Volkswagen Group zich onlangs genoodzaakt een deel van de productie stil te leggen wegens problemen in de toelevering van onderdelen vanuit Oekraïne. In het door Rusland binnengevallen land worden onder meer kabelbomen gemaakt die Volkswagen nodig heeft voor zijn elektrische modellen. De levering hiervan is echter niet helemaal stilgevallen en dat zorgt er mede voor dat er binnenkort toch weer auto's van de band kunnen rollen in de fabrieken in het Duitse Zwickau en Dresden.

Begin april moet het werk in Zwickau weer verdergaan, begrijpt Automotive News van Volkswagen. De fabriek in Dresden volgt waarschijnlijk later die maand. Dat het werk verder kan gaan, komt voor een deel door het opvoeren van kabelboomproductie in andere landen, maar ook door de bewonderenswaardige volhardende producent in Oekraïne. "Veel van onze leveranciers, vooral van kabelbomen, waren of zijn in Oekraïne. Ze proberen uit alle macht te blijven produceren, dat is echt ongelofelijk. Dat doen ze in de buurt van een schuilkelder," verklaart Audi-topman Markus Duesmann met gepaste bewondering. "Dat ze proberen te blijven produceren is een enorme prestatie van de trotse en dappere mensen daar."