Volkswagen boekt recordwinst in eerste halfjaar

Volkswagen leverde in het eerste halfjaar van 2021 vijf miljoen auto's af, ten opzichte van 3,9 miljoen auto's vorig jaar. De omzet steeg naar €129,7 miljard en ook de operationele winst nam toe tot €11,4 miljard. Dat is een record voor Volkswagen en €1,4 miljard extra winst ten opzichte van 2019. In 2020 draaide het concern in het eerste halfjaar nog een verlies van €800 miljoen door de impact van de coronacrisis. Volgens Volkswagen komt de hogere winst door de toegenomen verkoop van auto's, verbeteringen in de productmix en een positief bijeffect van de valuatie van de voorraden aan grondstoffen die het concern heeft liggen. Momenteel zijn veel grondstoffen namelijk behoorlijk in prijs gestegen.

Eerder meldde Volkswagen al dat de EV-verkoop fors was gestegen in het eerste halfjaar. Met 170.000 auto's op een totaal van 5 miljoen bedraagt het aandeel EV's in de verkoopmix van het concern momenteel 3,4 procent. CEO Herbert Diess zegt het tempo van het 'elektrische offensief' de komende maanden verhoogd gaat worden. Daarnaast is Volkswagen momenteel bezig met het implementeren van de strategie 'New Auto', waar ook nieuwe verdienmodellen bij horen. Overigens verwacht het concern in de tweede helft van dit jaar nog wel problemen te ervaren van het chiptekort, met name in het derde kwartaal. Desondanks stelt Volkswagen de winstverwachting naar boven bij. Een concreet getal noemt men niet, maar de 'operating return on sales' ligt naar verwachting tussen 6 en 7,5 procent, 0,5 procent hoger dan aanvankelijk verwacht.