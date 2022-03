Volkswagen ‘Aero B’ laat meer van zich zien

De ID Aero, zoals we hem tot nu toe noemen, is het productiemodel van de ID Vizzion en een van de twee auto’s die de Passat moet gaan opvolgen. Het is een elektrische sedan-achtige op MEB-basis, dus in principe met achterwielaandrijving. Uiteraard beschikt hij over een coupé-achtige koets, wat het ‘Aero’ in de naam verklaart.

In een presentatie waarin de resultaten van 2021 en de niet al te gunstige vooruitzichten voor 2022 werden besproken, kwam de auto kort langs. Daar hoorde ook dit beeld bij, dat door Motor1 vaardig en rap uit de presentatie werd geknipt. We zien een duidelijk herkenbare neus in Volkswagens ID-stijl, dus met een doorlopende ledbalk en zonder hooggeplaatste grille. De bumper is sportief gevormd, vooral dankzij de twee puntige luchtinlaten aan weerszijden. De wielen zijn ronduit gigantisch, maar dat komt vermoedelijk vooral doordat het hier nog een computerschets betreft.

In de tekst van de presentatie, die gewoon online beschikbaar is, rept Volkswagen heel kort over deze auto. Het herhaalt dat de elektrische gladjakker in 2023 verschijnt. Interessanter is dat het merk de auto hier ‘Aero B’ noemt, in plaats van het veel logischer ‘ID Aero’. We houden het voorlopig op een werktitel, maar hebben de ‘nieuwe naam’ hierbij wel een keer genoemd.

Overigens komt er van dit model hoogstwaarschijnlijk ook een stationwagen, zoals voorspeld door concept-car ID Space Vizzion.