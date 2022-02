Bij het horen van de term muscle cars denk je automatisch aan gespierde V8-motoren, maar de tijden veranderen. De volgende generatie spierbundels van Dodge krijgt een elektrische aandrijflijn. Is dat heiligschennis of het nieuwe normaal?

Wat zou Kowalski hiervan vinden? Een Dodge Challenger, het legendarische model waarmee hij 50 jaar geleden door de woestijnen van de Verenigde Staten scheurde? De auto die je al van verre hoorde aankomen, waarna hij wild driftend de hoek om kwam zeilen, maar dan met een geruisloze motor? We vermoeden dat Kowalski dan helemaal niet uit Denver was vertrokken voor zijn fameuze rit naar San Francisco, die in de film ‘Vanishing Point’ in beeld werd gebracht.

De Dodge Challenger en Charger maken al decennialang de droom waar om deel te nemen aan je eigen roadmovie. Ze bieden een forse bak vermogen en een sexy design, ook nog eens voor een verhoudingsgewijs schappelijk bedrag. Voor de lief­hebbers van dit type auto’s – en dat zijn er nog heel wat, ook al zijn beide modellen inmiddels op leeftijd – moet de aankondiging van Dodge-opperhoofd Tim Kuniskis als een nachtmerrie hebben geklonken. Vanaf 2024 ruimen de muscle cars van de oude stempel het veld voor wat Kuniskis ‘eMuscle’ noemt. Op basis van het STLA large-platform dat door moederbedrijf Stellantis is ontwikkeld, worden modellen gebouwd die ervoor zorgen dat dit autotype niet ten onder gaat. Vanaf 2035 mogen er bijvoorbeeld in Californië immers geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotor meer op kenteken worden gezet.

Cultuurschok

Dit jaar nog wil Dodge een prototype aan de wereld tonen. In een onlangs vrijgegeven video klinkt de boodschap dat onder het Fratzog-logo, dat in de jaren 60 en 70 werd gebruikt, auto’s tot ontwikkeling komen met elektromotoren die alle vier de wielen aandrijven. Er zijn weliswaar al vierwielaangedreven muscle cars, maar dat neemt niet weg dat er over twee jaar toch sprake zal zijn van een cultuurschok. Niet echter voor Andrew Pilsworth, de man die de Challenger en het vierdeurs zustermodel Charger in Duitsland aan de man brengt. Zijn oordeel is verrassend te noemen. “Ik ben ervan overtuigd dat een moderne elektrische aandrijflijn de voordelen van deze modellen tot hun recht zal laten komen”, aldus de directeur van AEC, de grootste Dodge-importeur in Europa. Hij doet er nog een schepje bovenop. “Ook moderne EV’s hebben genoeg vermogen, in veel gevallen zelfs nog meer dan auto’s met verbrandingsmotoren. En ze bieden als voordeel dat ze geen toeren hoeven te maken om het maximumkoppel te leveren.”

Bovendien is Pilsworth van mening dat ook dit soort modellen een bijdrage moet leveren aan de verduurzaming in de auto-industrie. Bij Dodge zelf proberen ze om de afkeer van de big block-motoren, die simpelweg niet meer in deze tijd passen, te relativeren. De fabrikant stelt dat het vanaf 2024 geen elektrische auto’s gaat verkopen, maar als vanouds de klassieke muscle cars, die dan echter lokaal emissievrij zijn.

Gemengd gevoel

Op internetfora is echter te lezen dat de Challenger-fans er een gemengd gevoel bij hebben. “Een groot deel van de scene staat sceptisch tegenover de elektrificatie”, is de mening van Frank Esch, hoofd van het Duitse Challenger-forum. De leden weten echter dat deze ontwikkeling niet meer is te stoppen. “We hebben geen probleem met plug-in hybrides en EV’s, maar dan liever met een andere modelnaam”, aldus Esch. De Ford Mustang Mach-E is daarbij in zijn ogen een voorbeeld van hoe het niet moet.

Volgens Stellantis is de EV-techniek die in de Dodge-modellen dienst gaat doen goed voor een actieradius van maximaal 800 kilometer. Als Kowalski zijn roadtrip weer zou maken, zou dat betekenen dat hij vanaf 2024 de Challenger onderweg drie keer zou moeten opladen. En dan maar hopen dat hij een snellader weet te vinden.