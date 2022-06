VinFast wil vijf dealers in Nederland

VinFast staat in de Europese startblokken, klaar om hier de markt te gaan veroveren. Althans, dat is het plan. Het wil in Europa ruim 50 dealers hebben, waarvan er ten minste vijf in Nederland komen.

Nog dit jaar betreedt het Vietnamese VinFast de Europese markt met de volledig elektrische VF 8 en VF 9. SUV's met een aardig eigenzinnige door Pininfarina getekende koets, met bovendien op papier prima elektrische prestaties. Nu moet nog blijken of het totaalplaatje de Europese consument genoeg kan overtuigen. In elk geval wil VinFast dat geïnteresseerden de auto's binnenkort ook fysiek kunnen gaan bewonderen. Dat gaat gebeuren in VinFast Stores, verspreid over Nederland, Duitsland en Frankrijk, zo maakt VinFast bekend.

Er komen ruim 50 van zulke VinFast Stores in deze drie landen, waarvan ten minste vijf in Nederland. Amsterdam heeft de primeur in Nederland, maar het is nog niet precies bekend waar in de hoofdstad de VinFast Store komt en wanneer deze zijn deuren opent. Ook de locatie van de andere Nederlandse VinFast Stores zijn nog niet bekendgemaakt. Duitsland krijgt de meeste vestigingen, want daar komen er maar liefst 25. Frankrijk krijgt er 20.

VinFast is nog niet heel scheutig met details, maar meldt al wel dat je in de VinFast Stores behalve de auto's bekijken en kopen ook terecht kunt voor onderhoud. Wie uiterlijk in september een VinFast bestelt, krijgt deze gratis thuis afgeleverd met uitleg van een 'expert' erbij. Logischerwijs zullen de auto's die daarna worden besteld dus al bij een VinFast Store kunnen worden opgehaald.