Vinfast: ‘binnen 3 jaar winstgevend’

Het Vietnamese Vinfast moet de eerste auto’s in Europa nog afleveren en zit dus nadrukkelijk in de opstartfase. Dat kost altijd geld, maar binnen drie jaar moet winst tot de mogelijkheden behoren.

De vooruitblik op de financiële situatie komt van David Mansfield, die als CFO van Vinfast als geen ander de autoriteit heeft om hier een uitspraak over te doen. Verder houdt Mansfield de kaken echter stijf op elkaar, meldt Automotive News Europe. Vinfast is bezig met een beursgang en wil en kan daarom niet teveel in detail treden over verkoopcijfers en andere doorslaggevende aantallen.

Toch is er wel één ding duidelijk, en dat is dat er ook over drie jaar ‘aanzienlijk minder dan een miljoen’ auto’s zullen worden verkocht. Dat getal komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is een aantal dat eerder door Vinfast als doel werd genoemd.

Vinfast is evengoed een speler om in de gaten te houden. Het merk is onderdeel van het enorme concern VinGroup en heeft derhalve alles in huis om het lang vol te houden. In Vietnam is de auto-tak van dit bedrijf bovendien al behoorlijk succesvol, al gaat het daarbij op wereldschaal nog niet om al te grote aantallen. Voor Nederland heeft het merk vooralsnog twee modellen op de planning staan, de VF 8 en VF9. In beide gevallen gaat het om een elektrische SUV.

Nog een bewijs van de torenhoge ambities van Vinfast: het merk wil niet alleen in het veeleisende Europa, maar ook in de Verenigde Staten elektrische auto’s gaan verkopen. Dat getuigt niet alleen van lef omdat Vinfast uit een voor Amerikanen nogal beladen land komt, maar ook omdat Noord-Amerika door veel autofabrikanten als een aparte tak van sport wordt gezien. Alle Franse automerken zijn er bijvoorbeeld al decennia niet actief, net als Volkswagen-dochters Seat en Skoda.