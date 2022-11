Vijf zuinige benzineauto's voor minder dan €5.000

Het zijn financieel uitdagende tijden. Inflatie, energiecrisis, hoge brandstofprijzen, recordprijzen voor occasions; het is er niet bepaald beter op geworden dit jaar. Wordt het voor jou tijd om een beetje op de kleintjes te letten, dan helpen we je graag een handje. Met een budget van €5.000 gaan we op zoek naar een benzineauto die je niet om de haverklap huilend naar de benzinepomp laat staren. Vrij basaal vervoer, dat wel, maar ook met de meest eenvoudige relatief moderne auto's kun je vaak al prima uit de voeten.

Daihatsu Cuore - 2006 - €1.199

Gemiddeld verbruik: 4,6 l/100 km

De allergoedkoopste auto die we je voorschotelen is deze Daihatsu Cuore uit 2006. Weliswaar de jongste niet meer, maar Cuores steken betrouwbaar in elkaar en dit exemplaar heeft in zijn 16-jarige bestaan pas zo'n 120.000 km afgelegd. Een rustig leventje dus waarschijnlijk en waarschijnlijk zit er nog zat in voor nog wat jaartjes. Voor het geld hoef je 'm in ieder geval niet snel te laten staan, want hij zit echt in de bodemcategorie. Er zit nog tot juni apk op.

Peugeot 107 - 2008 - €3.950

Gemiddeld verbruik: 4,6 l/100 km

In dit lijstje mag een auto uit de bekende Citybug-drieling van Peugeot, Citroën en Toyota natuurlijk niet ontbreken. Je struikelt over de 107's, C1's en Aygo's in deze prijscategorie, dus als je deze niets vindt, is er nog meer dan genoeg keuze over. Deze 107 heeft echter pas één eigenaar gehad en heeft met 79.000 km bovendien een lekker lage kilometerstand. Het is alleen niet de meest vrolijk uitgevoerde 107 met zijn donkergrijze lakje, maar ach, misschien wil je ondanks zijn hoge aaibaarheidsgehalte wel liever toch nog wat serieuzer voor de dag komen. Dan is deze misschien juist wel ideaal.

Ford Ka - 2011 - €4.274

Gemiddeld verbruik: 4,9 l/100 km.

Drie jaar nieuwer, leuke wieltjes eronder en een wat minder standaard lakkleur: deze Ford Ka is al met al nog even wat frisser om te zien dan de 107 van hierboven. Daar betaal je amper meer voor en dat maakt het een interessant alternatief. Wel heeft de Ka wat meer gelopen, 118.000 km, en heeft-ie vier eigenaren versleten. Hoewel zo'n Ka net als de auto's hierboven uiteraard niet per se een ideale reisauto is, kun je met deze Ka in ieder geval ook in de zomer nog wel aardig comfortabel op pad. Hij heeft - net als de 107 overigens - airconditioning, wel zo lekker.

Kia Picanto - 2012 - €4.750

Gemiddeld verbruik: 4,2 l/100km.

De Kia Picanto is uitgegroeid tot één van de populairste auto's van Nederland in de afgelopen tien jaar. Niet gek, want Kia zette met de vorige en huidige Picanto vlot ogende auto's neer die bovendien goed in elkaar steken. Wat wil een mens nog meer? Wat deze toch alweer tien jaar oude Picanto helpt om nog fris voor de dag te komen is - behalve zijn kleur - dat de huidige Picanto in grote lijnen nog op deze voorganger lijkt. In het interieur zijn de jaren iets meer gaan tellen, maar de cockpit van de Picanto ziet er vergeleken met de andere auto's uit dit lijstje nog aardig eigentijds uit.

Fiat Panda - 2012 - €4.790

Gemiddeld verbruik: 4,2 l/100 km

Tenslotte kunnen we deze Fiat Panda niet aan je voorbij laten gaan. Waarom geen 500 vraag je je wellicht af? Nou, die zijn vanwege hun guitige uiterlijk zo gewild dat de prijs- kwaliteitsverhouding nog wel eens te wensen overlaat. Zijn nuchterder broer is wat dat betreft een veiligere keuze. Bovendien haal je met de Panda een wat praktischere auto in huis en eentje die ook nog eens bijzonder zuinig is. De Panda en de Picanto zijn de zuinigste auto's uit dit rijtje. Deze Panda ziet er dankzij zijn kleur en de lichtmetalen wielen eronder ook zeker niet saai uit. In het interieur is het misschien niet zo flitsend als in een 500, maar gaat het er ook vrolijk aan toe. Het is qua uitrusting ook de meest complete auto van deze vijf. Je moet alleen wel kunnen leven met de tweepitter die in zijn neusje ligt.

Uiteraard is er nog véél meer te vinden als je deze zoekcriteria hanteert. Denk bijvoorbeeld aan de Suzuki Alto, Hyundai i10, Renault Twingo en Volkswagen Up. Ook kun je naar nog wat oudere auto's zoeken en daarmee de aanschafprijs wat drukken, of juist nog een slagje groter kijken. In beide gevallen geldt dat het verbruik dan vaak wel wat hoger ligt.