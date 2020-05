Vijf soorten MG voor maximaal 5.000 euro

MG F

Wie zonder veel eisen opzoek is naar een gebruikte MG, kan zich vanaf €949 al de trots eigenaar noemen van een Britse cabrio. Voor dat bedrag staat op dit moment namelijk de goedkoopste MG F te koop. Voor dat geld levert de verkoper een origineel groene (pluspunten!) cabriolet uit 1997 met 243.564 kilometer ervaring. De begeleidende woorden ‘koppeling is aan vervanging toe’ zorgen voor echter wel voor wat extra kopzorgen. Een ieder met een iets ruimer budget haalt zich een stuk minder zorgen op de hals, want met €2.375 op zak is deze MG F van jou! Met pakweg een ton minder ervaring én juist een nieuwe koppeling staat deze er een stuk vrolijker bij. Wie het hele budget van €5.000 in zijn broekzak voelt branden, kan een bezoekje brengen aan Soest. Voor €4.950 staat daar een heel late MG F van na de facelift met nog geen 72.000 kilometer ervaring en een leren interieur klaar. In deze tijden moet je jezelf toch een beetje kietelen. De motoren uit de K-serie staan echter niet bekend om hun betrouwbaarheid, akkefietjes met de koppeling zijn geen zeldzaamheid.

MG ZR

Als je geen moer om een cabriolet geeft, maar ook niet per se heel veel ruimte nodig hebt, kun je op zoek gaan naar een MG ZR. Van de compacte hot-hatch versie van de Rover 25 staan op dit moment drie exemplaren te koop. De eerste voor €650, maar die lijkt eerlijk gezegd rijp voor een nieuwe serie Barrelbrigade, dus we gaan liever gelijk door voor zijn iets prijzigere broertjes. Voor €1.745 zoekt de nieuwste ZR een nieuwe eigenaar. Deze stamt namelijk uit 2005, maar heeft daarentegen wel de meeste ervaring met 212.017 km op de teller. Onder de kap ligt een 1,4’tje met 103 pk. Aan dit exemplaar is verder optisch niks geknutseld en de halfleren stoelen zien er nog gangbaar uit. Voor de praktische mensen onder ons: hij heeft een trekhaak, handig! Voor €300 meer staat een ZR uit 2004 te koop met iets minder ervaring (161.293 km), maar voorgaande eigenaren hebben zich niet kunnen inhouden bij de Brit. Zo kreeg de driedeurs een set nieuwe wielen, steekt er een extra grote knalpijp uit de achterbumper en zijn verschillende interieuronderdelen zonder verklaarbare redenen in het rood gespoten. De nu lege gaten waar ooit gigantische geluidsboxen in zaten, verklappen voor een deel wat voor verleden deze auto achter zich heeft.

MG ZS

Het aantal aangeboden MG’s ZS voor minder dan €5.000 is teruggebracht tot precies één exemplaar voor €2.450. Het sportieve broertje van de Rover 45 krijgt voor dat geld wel een 2,5-liter V6 met 177 pk en behoort tot een van de laatste origineel Britse MG’s. Hij is in 2005 namelijk voor het eerst op kenteken gezet. De sedan heeft o.a. airco, sportstoelen en een radio met bluetooth en DAB+. Nu hoor ik je denken: kon dat al in 2005?! Nou, nee. Die is er later ingebouwd. Oh en de ervaring van deze ZS die maximaal 224 km/h kan? 254.610 km schoon aan de haak!

MG ZT

Ook het aantal ZT’s dat te koop wordt aangeboden is flink uitgedund, want ook nu staat er slechts één exemplaar van deze sportievere versie van de Rover 75 te koop. Jammer genoeg niet met de destijds aangeboden Ford-V8 , maar ‘slechts’ met de bekende 2.5 V6. In de grotere sedan is dit blok echter wel goed voor iets meer vermogen: 191 pk. Achterin prop je 432 liter bagage, een sprint vanuit stilstand neemt 7,7 seconden in beslag. Misschien niet wereldschokkend, maar voor die tijd en voor het soort auto totaal niet verkeerd. Het aangeboden exemplaar stamt uit 2003 en heeft 185.328 km gelopen. De huidige eigenaar hoopt er €3.499 voor te krijgen.

MG ZT-T

Meer een fan van stations? Dan is er goed nieuws, want er staan nog een handvol ZT-T’s te koop. Voor minder dan €2.000 zelfs al. Een addertje onder het gras? Oke, deze ZT-T heeft 446.164 km op de teller staan. Hoewel dat een flinke kilometerstand is, zou de van BMW afkomstige 2.0 diesel met (slechts) 131 pk daar tegen opgewassen moeten zijn. In 2004 kocht iemand hem voor €40.263, nu vraagt de huidige eigenaar nog €1.999 voor de riante station. Liever geen diesel? Dan staan er nog twee andere exemplaren te koop op benzine. Wederom niet met de gehoopte V8, maar met de 2,5-liter V6. Voor respectievelijk €3.950 en €4.950 staan twee zwarte exemplaren op een nieuw baasje te wachten. Qua ervaring lopen beide auto’s niet ver uiteen, namelijk 163.906 en 182.322 km. De goedkopere van de twee is overigens niet geheel origineel meer, want een/de vorige eigenaar bouwde er een lpg-tank in. Ongekend voor die tijd is de uitrusting, want naast Xenon-koplampen zijn voorzieningen als climate control, volledig lederen bekleding en navigatie netjes aanwezig.