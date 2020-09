Vijf leuke Maserati-occasions voor ieder budget

Met de onthulling van de MC20 lijkt er eindelijk weer wat leven in de brouwerij te zijn gekomen bij Maserati. De Levante was in 2014 namelijk het laatste volledig nieuwe model dat het merk introduceerde. In de tussentijd zijn er nog wel allerlei speciaaltjes en snelle varianten op de markt gekomen, maar écht nieuw materiaal is anno 2020 meer dan welkom. De GranTurismo dateert bijvoorbeeld alweer uit 2007. Daar komt binnenkort met een hele trits aan nieuwe modellen verandering in. Mocht je in de markt zijn voor een Maserati, dan is het tweedehands aanbod gelukkig ook behoorlijk riant te noemen. Deze vijf Maserati's hebben wij op de Nederlandse occasionmarkt gevonden.

Maserati Biturbo 2.5 Spyder (1986)

Zoiets als een 'betaalbare Maserati' bestaat eigenlijk niet, maar deze Biturbo 2.5 Spyder is wel één van de goedkopere manieren om in te stappen. Zagato nam het ontwerp van het koetswerk voor zijn rekening, waarbij de wielbasis van de Spyder maar liefst 11 centimeter werd ingekort ten opzichte van de coupé. Het bewuste exemplaar in de opvallende kleur 'Maserati Rosso' stamt uit 1986 en is in 1989 op Nederlands kenteken gezet. De verkopende partij heeft de auto naar eigen zeggen sinds 2004 in bezit. Maserati's uit het verleden hebben een onbetrouwbare reputatie, maar dit exemplaar ziet er op het oog goed uit. Helaas zegt uiterlijke staat bij een Maserati nog niets over de staat van de techniek. Het interieur stamt met zijn hoekige vormen overduidelijk uit de jaren 80, terwijl de comfortabel ogende lederen stoelen zo uit grootvaders huiskamer lijken te zijn geplukt. De 2,5-liter V6 met dubbele carburateur en twee turbo's levert een vermogen van 189 pk, waarmee de Biturbo voor zijn tijd behoorlijk pittig presteerde. Of het verstandig is om een oude Maserati volledig te gaan uitknijpen, laten we even in het midden.

Maserati 3200 GT (2001)

Met de 3200 GT sloeg Maserati een behoorlijk andere designrichting in. De 2+2 was de opvolger van de hoekige Shamal en had veel wulpsere vormen. Een 3200 GT is het beste te herkennen aan zijn boemerangvormige achterlichten. Deze waren voorzien van led-verlichting, waarmee Maserati een van de eerste fabrikanten was die deze lichttechniek toepaste op een personenauto. Na de facelift, waarbij de 3200 GT simpelweg 'Coupé' ging heten, moest hij het met minder karakteristieke achterlichten doen. Onder de kap ligt een 3,2-liter atmosferische V8 die goed is voor 370 pk en 491 Nm koppel. In eerste instantie was de 3200 GT alleen leverbaar met een handgeschakelde zesbak, later kwam er ook een variant met viertraps automaat op de markt. Het exemplaar dat hierboven is afgebeeld beschikt over de handbak en is getooid in een opvallende kleurencombinatie. Voor nèt geen 20.000 euro mag je hem op je oprit parkeren.

Maserati Quattroporte Sport GT (2008)

De vijfde generatie Quattroporte wordt door veel autoliefhebbers beschouwd als de mooiste sedan ooit gebouwd, al is dat natuurlijk geheel subjectief. Net als bij de 3200 GT werd de Quattroporte ten opzichte van zijn voorganger ook behoorlijk gewijzigd. Daarnaast was hij maar liefst een halve meter langer dan zijn uiterst hoekige voorganger. De Quattroporte werd in aanvankelijk voorzien van een 4,2-liter V8 van Ferrari. Het 400 pk sterke blok werd gekoppeld aan de gerobotiseerde DuoSelect-bak, die bekend staat om zijn onverfijnde schakelgedrag en onderhoudsgevoeligheid. Vanaf 2007 werd de Quattroporte ook geleverd met een zestraps automaat van ZF. Het exemplaar dat wij hebben gevonden is voorzien van de ZF-bak en betreft bovendien de Sport GT. Dat houdt onder meer in dat het onderstel sportiever is afgesteld en de transmissie voorzien is van andere software voor snellere schakelacties. Verder kun je de Sport GT herkennen aan de zevenspaaks 20-inch wielen en het gaas in de grille. Vind je dat wat te ordinair, dan zijn er op de markt ook voldoende chiquer samengestelde exemplaren te vinden.

Maserati GranCabrio (2010)

Hoe kun je de symfonie van een atmosferische V8 het beste tot je laten doordringen? Juist, met het dak eraf. De huidige generatie Maserati GranCabrio is sinds 2010 in productie en is tot 2019 op wat kleine aanpassingen na nagenoeg ongewijzigd in productie geweest. In 2021 moet er een nieuw model op de markt komen, naar verluidt wordt de nadruk op de elektrische variant gelegd. Dit exemplaar beschikt nog over de vertrouwde 4,7-liter atmosferische achtcilinder van Ferrari. In 5,2 seconden bereik je de 100 km/h en desgewenst stoom je met de wind in de haren door tot 283 km/h. Maar de cijfers vertellen eigenlijk maar het halve verhaal. De GranCabrio leent zich het beste voor cruisend genieten. Het knalrode interieur van dit exemplaar moet alleen wel je ding zijn.

Maserati GranTurismo MC Stradale (2011)

Voor wie de GranCabrio te soft vindt, is er de GranTurismo MC Stradale. De GranTurismo is de coupébroer van de GranCabrio en de MC Stradale is een hardcore variant van die auto. De achterbank is eruit gesloopt en hij heeft een rolkooi. De kuipstoelen met vierpuntsgordels zorgen voor een extra versterking van de sportieve inborst. Verder is het interieur rijkelijk voorzien van koolstofvezel en alcantara. De 4,7-liter V8 is nog steeds aanwezig, maar hij levert nu 450 pk en is gekoppeld aan een gerobotiseerde handbak die zijn hardware deelt met de bak in de Ferrari 599 GTO. Om een nog heftiger geluid te realiseren is er een sportuitlaatsysteem met twee einddempers gemonteerd. Al met al is de MC Stradale dus een behoorlijk ander soort beestje dan de standaard GranTurismo. Voor nèt geen ton in euro's mag je je de nieuwe eigenaar noemen van dit opvallende bestickerde exemplaar met een behoorlijk maagdelijke kilometerstand.