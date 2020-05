Vijf grote Franse auto's voor minder dan 5.000 euro

Je houdt van ze, of je loopt er met een grote boog omheen: grote, luxe Franse auto's. Ze zijn in staat om een brede glimlach op je gezicht te toveren én om je volledig op je knieën te krijgen. Durf je het aan, dan is er voor minder dan € 5.000 al heel wat spannends in huis te halen.

Peugeot 607

Eerder vandaag schitterde er een prachtige Peugeot 604 in 'In het Wild' en dat riep uiteraard ook direct herinneringen van minder lang geleden op. De 607 was Peugeot's meest recente (en waarschijnlijk laatste) grote sedan. Hoewel het in Nederland nooit echt een groot verkoopsucces werd, is er nog redelijk wat tweedehands aanbod. De 607 was ondanks zijn vrij strakke en eigenzinnige ontwerp lang niet aan iedereen besteed, maar zeker in een lekkere uitvoering is het nog altijd een bijzondere verschijning. Zoals het een met elektrische accessoires volgehangen luxe Franse auto betaamt, is de 607 zeker geen risicoloos verhaal. De 2.2 HDI is in dat opzicht in ieder geval motorisch gezien waarschijnlijk de veiligste keuze, maar ook deze 2.2 benzine zal je echt niet zomaar laten staan. Reken maar dat je er prinsheerlijk in rondrijdt.

Renault Safrane

Uit de stal van Renault kennen we natuurlijk de Vel Satis als meest recente luxe topmodel, maar we blijven even bij de grote sedans hangen. De Safrane stamt nog uit de tijd voordat Renault de écht extravagante kant op ging qua design. Dat maakt dan ook dat de grote Fransman er, zeker voor zijn leeftijd, nog strak uitziet. Dit exemplaar weliswaar qua staat niet per se, maar helaas houdt het aanbod niet over. Een beetje liefde kan geen kwaad dus, maar dan heb je wel een prettig rijdende auto op je oprit staan waarvan steeds meer mensen niet meer in één oogopslag zullen weten wat het nou ook alweer is. In deze Safrane doet overigens de 2,5-liter vijfcilinder van Volvo dienst als krachtbron. Een heerlijk soepele en lekker klinkende motor, die er goed aan trekt en ook nog eens degelijk in elkaar steekt.

Citroën C6

Even terug naar PSA, want naast de Peugeot 607 was er op den duur natuurlijk bij zustermerk Citroën iets nog veel specialers verkrijgbaar. De Citroën C6 wordt door menigeen gezien als één van de allermooiste ontwerpen van deze eeuw. Uiteraard was de CX een geweldige inspiratiebron en die lijnen wist Citroën op schitterende wijze in eigentijdse vorm terug te laten komen. Niet alleen de vorm hield het erfgoed van de CX in leven, want ook was het befaamde hydropneumatische veersysteem er weer bij. Een ongeëvenaard comfortabele rij-ervaring is het resultaat. Helaas hield de C6 ook het verre van probleemvrije imago van zijn voorgangers in leven, dus als je het aandurft, is bijvoorbeeld deze C6 met de 2.2 HDI een verstandige keuze. Dan gaat het in ieder geval motorisch als het goed is lang goed.

Renault 25

Eerlijk is eerlijk, voor de grootste creativiteit op ontwerpgebied moest Renault in de jaren 80 toch haar meerdere erkennen in Citroën. De 25, de voorganger van de Safrane, was een strakke maar niet overdreven eigenzinnig vormgegeven auto. Het is inmiddels wel een ontzettend zeldzame verschijning en dat maakt 'm alsnog heel leuk. In het occasionaanbod hier op AutoWeek.nl treffen we er zelfs maar eentje. Dat is helaas niet de mooiste of de leukst uitgevoerde 25 die nog rondrijdt, maar toch kunnen we 'm niet achterhouden. Van dit hele rijtje is dit de meest pretentieloze grote Franse auto. Gewoon een 2,0-liter met een vermogen van 101 pk onder de kap, lekker wit, helaas vreselijke aftermarket-wieldoppen erop en een stoffen interieur. Het is ook direct de goedkoopste, dat dan weer wel. Geef 'm wat liefde, want dat verdient-ie des te meer.

Citroën CX

Een Citroën DS voor minder dan € 5.000 euro is óf niet te vinden, óf is een projectauto, dus daarom komen we bij de CX uit als toch wel het allerleukste wat er voor onder de € 5.000 te vinden is. Een GTI ook nog eens! Ja, er staat ook nog een handvol XM's met hele hoge kilometerstanden te koop, maar deze CX laten we toch even voorgaan. Dit belichaamt alles wat een grote Franse slee hoort te hebben: bijzondere en potentieel bankrekeningverwoestende techniek, een schitterend eigenzinnig ontwerp, geweldig rijcomfort en een interieur dat rechtstreeks uit een conceptcar lijkt te komen. Dit exemplaar lijkt, zeker ook gezien de prijs, nog wel wat liefde te kunnen gebruiken. Dat is niet erg, want reken maar dat je van deze vijf auto's vooral bij deze financieel gezien niet gek bezig bent. De CX zit gemiddeld genomen qua prijzen namelijk behoorlijk in de lift en zeker de GTI's. Maar zet 'm niet weg als beleggingsobject, ga er alsjeblieft ook gewoon mee rijden. Dat is onvergelijkbaar.