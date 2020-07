Vijf avontuurlijke Amerikanen uit andere tijden

Jeep Wagoneer

Als het gaat om Amerikaanse 4x4's, dan is Jeep uiteraard het best vertegenwoordigde merk op de Nederlandse occasionmarkt. Dit is dan ook zeker niet de laatste uit dit rijtje, maar er is nogal wat verschillend aanbod. Wie vooral voor een strakke en enigszins bekende verschijning wil gaan, is bij deze Wagoneer uit 1989 aan het juiste adres. Laat je niet foppen door de naam, want misschien herken je hier vooral een Cherokee in. Dat klopt: de Cherokee XJ ging met deze iets andere grille en koplampen en houtaccenten als Wagoneer door het leven. De Grand Wagoneer, die toen ook nog leverbaar was, was een totaal andere auto. Hoe dan ook, het ziet er heerlijk Amerikaans uit en de 4,0-liter zes-in-lijn met 180 pk in de neus maakt er een erg betrouwbare, maar dorstige terreinvriend van.

Chevrolet Blazer

Uit ongeveer dezelfde periode stamt deze Chevrolet Blazer. Iets minder opvallend dan de Wagoneer misschien, maar op de Nederlandse wegen zul je er genoeg aandacht mee trekken. Twee deuren in een dik 4,6 meter lange auto: in de VS was dat heel normaal. De Blazer had dat ook te danken aan het feit dat de opzet in de basis eigenlijk die van een pick-up is. Hoewel er dus betrekkelijk beperkte ruimte is voor inzittenden kun je er wel een enorme berg spul in kwijt. Het was Chevrolets antwoord op de Bronco. Waar de Bronco in de jaren 90 verdween en nu weer terug is, hield het voor de Blazer in 1995 definitief op. De Tahoe nam toen zijn plaatsje in. Dit exemplaar uit 1985 is er echter nog altijd en is, ook al is het niet de mooist mogelijke, met € 3.450 voor zoiets bijzonders niet bijzonder duur.

Jeep Wrangler

Voor het echte terreinwerk kom je met de Wagoneer prima weg, met de Blazer misschien al iets minder, maar de Wrangler veegt op dat front met allebei de vloer aan. Dit is een Jeep pur sang. De Wrangler is het moderne geesteskind van de Willys Jeep waarmee het ooit allemaal begon. Zo bescheiden en functioneel als die was, zo 'in-your-face' is deze Wrangler. Mocht je nog niet door hebben wat het is, kijk dan even naar de enorme letters op de motorkap. Wie het lekker puur aan wil pakken, spant de 'bikinitop' over de auto. Er zit ook een hardtop bij, voor als je liever iets minder aan de elementen bent overgeleverd. Maar modder happen, zowel op de auto als op je gezicht, hoort er toch wel een beetje bij. Of je wilt vooral een bepaald statement maken, dat kan natuurlijk ook. € 8.950 gaat dat je kosten.

Jeep Grand Cherokee

Maar wat nu als je in het weekend Wranglers bij wilt kunnen benen in het bos en doordeweeks met het hele gezin nog een beetje goed voor de dag wil komen bij de schoonfamilie? Dan is juist deze Grand Cherokee weer perfect. Alle gemakken en luxe van een jaren 90-luxeauto uit de VS, met daarbij alle ingrediënten voor een flink portie stoeien in het terrein. Uiteraard kan dat niet samengevoegd zijn zonder een grote krachtbron, want dit ding weegt als dieplood: bijna twee ton. De 5,2-liter V8 zorgt ervoor dat het gevaarte overal prima op tempo komt en niet zomaar stil zal vallen. Helaas ontbreekt een lpg-tank in dit € 3.950 kostende exemplaar, dus houd de portemonnee maar bij de hand voor de ene na de andere tankbeurt. Je moet er wat voor over hebben.

Ford Bronco

Uiteraard is dit lijstje niet compleet zonder de hele aanleiding ervan tevoorschijn te toveren. Hoewel de nieuwe Bronco momenteel in het middelpunt van de aandacht staat, verdient ook zeker dit 36 jaar oude exemplaar even een momentje. Zo leuk als de oer-Bronco waarop de nieuwe is gebaseerd, is hij misschien niet, maar dit is wel echt een auto die helemaal in het tijdsbeeld past. Een enorme klomp staal waar bij het tekenen enkel een liniaal voor is gebruikt. Het stuur en de wielen zijn nog wel net rond. En de kleuren? Bruin, lichtbruin en lichter bruin. Net als de Blazer is ook hier wel een achterbank aanwezig, maar lijkt die er nog even snel ingeschroefd te zijn. Of je nu mensen of een enorme berg bagage achterin zet, het komt overal. Met zijn (wel erg luie) 204 pk sterke 5,0-liter V8 is het stug doorrijden. Deze lijkt daarbij ook om door een ringetje te halen, waarschijnlijk omdat hij zijn hele leven tot op heden in de zon in Californië heeft doorgebracht. Voor € 19.950 kan hij van jou zijn, al moet hij dus nog wel even op Nederlandse platen gezet worden.