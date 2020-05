Veyron-cijfers voor Audi RS6 Avant door Wheelsandmore

Gewoonlijk is de Audi RS6 Avant met zijn 600 pk sterke biturbo V8 qua vermogen al op geen enkel vlak teleurstellend. Het asfaltvernielende koppel van 800 Nm en een 0-100-tijd van slechts 3,6 seconden; je kunt je afvragen of er nog iets aan moet gebeuren. Tal van tuners lieten tot op heden zien dat zij toch echt ruimte voor verbetering zien, met vermogens die richting of zelfs nog ruimschoots voorbij de 700 pk gaan. Ze kunnen allemaal inpakken: Wheelsandmore heeft de grens mijlenver verlegd. Een RS6 die naar die Duitse tuner gaat, kan er met een nieuw vermogen van maar liefst 1.010 pk weer worden opgehaald. 'Attentension' noemt het bedrijf de creatie. Een samenvoeging van 'attention' en 'tension'. Spanning en aandacht moet dit monster kennelijk oproepen.

Met de aandacht zal het wel goedkomen, want de van nature al weinig subtiel vormgegeven koets van de RS6 is door Wheelsandmore niet per se minder opvallend gemaakt. Toch is het wel duidelijk dat het bedrijf aan de buitenkant minder extreem te werk gegaan is dan onder de motorkap. Qua spanning komt het in ieder geval helemaal goed: zoals gezegd weet men 1.010 pk uit de V8 te halen. Het maximumkoppel komt uit op een krankzinnige 1.250 Nm. Daarmee evenaart de auto nagenoeg de eerste versie van de Bugatti Veyron. De topsnelheid ligt overigens 'boven de 340 km/h', afhankelijk van het gegeven of de banden die zijn gemonteerd voor deze snelheden zijn goedgekeurd.

De enorme sprong in het vermogen is het resultaat van onder andere nieuwe turbo's met grotere turbines, veranderingen aan de luchtinlaten, een aangepast inlaatspruitstuk, een nieuw uitlaatsysteem en software-aanpassingen. Het blok kan het hebben, verwacht men, want er is de mogelijkheid om twee jaar garantie op de motor en aandrijflijn te krijgen bij Wheelsandmore. Toch lijkt het zo op het eerste gezicht voor de algehele levensduur van de krachtbron niet direct bevorderlijk, maar misschien valt het mee. Durf je de gok te wagen, dan moet je wel even een RS6 Avant én minimaal € 49.900 achterlaten bij de (net over de grens) in Baesweiler gevestigde tuner.