Vertrek Audi-CEO Bram Schot is 'eigen wens'

Slechts een krappe anderhalf jaar nadat Bram Schot als CEO van Audi aantrad, maakte het Duitse merk deze maand bekend dat hij volgend jaar alweer afzwaait. De Nederlander draagt per 1 april 2020 zijn taken over aan Markus Duesmann. Schot, die op zijn beurt het stokje overnam van Rupert Stadler, werkte in zijn korte periode als CEO van Audi aan herstel van het merk. Audi kwam onder Stadler in zwaar weer terecht als gevolg van het uitstootschandaal. Dankzij Schot is de rust nu weer wat teruggekeerd en aan Automobiel Management laat Schot weten dat Audi hem dan ook graag voor langere tijd als CEO had aangehouden.

Schot besloot echter dat het tijd is voor iets nieuws. Naar eigen zeggen was het zijn wens om, nu de 'transformatie zo goed als afgerond is' weer terug te treden. Dat besluit legde hij neer bij de raad van bestuur en zij hebben zijn wens ingewilligd. De vijftiger is al sinds 2011 werkzaam binnen de Volkswagen Group en heeft er nu dus nog heel even zijn voorlopig hoogste functie. Daar blijft het binnen het concern ook bij, want als hij zijn functie als CEO neerlegt, verlaagt Schot ook direct het concern. Het is nog niet bekend wat de topman daarna gaat doen.