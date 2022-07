Verstappen wint Grand Prix Hongarije na indrukwekkende inhaalrace

Max Verstappen won op fantastische wijze de Grand Prix van Hongarije. De Nederlander startte vanaf de tiende plek, maar werkte zich in het verloop van de race omhoog naar de koppositie. Ferrari ging tijdens de race opnieuw de mist in, waardoor Verstappen het podium deelde met George Russell en Lewis Hamilton.

Met zijn overwinning vergroot Verstappen zijn voorsprong in het kampioenschap. De Nederlander staat na zijn zege in Hongarije op 258 punten, Charles Leclerc komt na zijn zesde plaats uit op 178 punten. Dat betekent dat het gat tussen de twee coureurs van 63 naar 80 punten is gegroeid. Verstappen maakte nog wel een klein foutje tijdens zijn opmars, door te spinnen nadat hij net Leclerc voorbij was gegaan. Daar herstelde de Limburger zich snel van, waarna hij Leclerc weer passeerde en daarna gecontroleerd naar de zege reed.

De overwinning van Verstappen is vooral te danken aan de superieure strategie van Red Bull. Verstappen startte op de softbanden en maakte daarna twee pitstops naar de mediums. Ferrari gebruikte twee keer de medium band voor Leclerc en zette hem vervolgens op de harde band. Leclerc had op de harde band geen grip, terwijl op dat moment al duidelijk was dat andere coureurs dat ook niet was gelukt. Daardoor was hij een makkelijke prooi. Sainz wilde daarom eindigen op de rode band, maar moest daar te lang mee doorrijden en viel uiteindelijk ten prooi aan Hamilton.

Hamilton reed op dezelfde strategie als Sainz, maar de Brit stopte veel later voor de rode band. Daardoor had de zevenvoudig wereldkampioen het tempo om zich in de slotfase naar de tweede plaats te rijden, onder meer langs Russell. Die had dezelfde strategie als Verstappen, maar niet hetzelfde tempo als de Nederlander.

De Formule 1 gaat na de race in Hongarije drie weken met zomerstop, waarvan de fabrieken verplicht twee weken helemaal dicht moeten. De volgende Grand Prix is op 28 augustus in het Belgische Spa-Francorchamps.

Uitslag Grand Prix Hongarije