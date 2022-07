44 duizendsten. Daarmee griste Russell pole position weg voor de neus van Carlos Sainz. Het is tevens de eerste pole position ooit voor Russell. Charles Leclerc zette een derde tijd neer met een gat van 0,190 seconden tot Russell. Leclerc weet zijn relatief trage tijd na de kwalificatie aan zijn banden, die hij volgens hem niet goed aan het werk kreeg. Zijn teamgenoot Sainz was wat optimistischer en verwacht morgen alsnog een goede kans te maken op de overwinning. Russell voorziet op zijn beurt een lastige dag morgen door de snelheid van de Ferrari's, maar is bij met de race pace van zijn Mercedes-AMG W13.

Voor Verstappen is het vooral een baaldag. De Nederlander had technische problemen, onder meer met zijn DRS en zijn motorvermogen, waardoor hij geen snelle tijd neer kon zetten en morgen als tiende van start gaat. Ook zijn teamgenoot Sergio Perez had zijn dag niet, want de Mexicaan bleef steken op de elfde plaats en kwam dus niet eens door naar Q3. Namen die wel in de top 10 staan, zijn Lando Norris, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo.

Verstappen staat momenteel nog met 63 punten voorsprong aan kop in het wereldkampioenschap, maar morgen loopt Leclerc mogelijk flink op hem in. Hongarije is geen makkelijk circuit om in te halen, dus de Nederlander zal het vooral moeten hebben van een goede start en een uitgekiende pitstopstrategie. Mogelijk dat onstuimig weer ook nog in zijn voordeel kan gaan werken. De race gaat morgen van start om 15:00.

Uitslag kwalificatie Grand Prix Hongarije