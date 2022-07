Verstappen voorziet lastig weekend: "Ferrari is hier super sterk"

Max Verstappen gaat met 63 punten voorsprong momenteel comfortabel aan de leiding in het kampioenschap. Toch is dat voor de Nederlander allerminst een reden om het wat rustiger aan te doen op de Hungaroring. Hij voorziet namelijk een zeer sterk Ferrari op het korte en bochtige circuit.

De marge die Verstappen heeft opgebouwd in het kampioenschap, interesseert hem niet echt. Op de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend laat hij verder blijken dat hij het absoluut niet rustig aan gaat doen. "Voor mij gaat ieder weekend om het proberen perfect te zijn", aldus de regerend wereldkampioen. "Het is niet zo dat je opeens gaat relaxen als je dat gat hebt. Ik wil nog steeds meer races winnen, dat is wat we proberen te doen als team." Verstappen hoopt voor de eerste keer een race te winnen in Hongarije. "Ik denk dat het een geweldig circuit is. Natuurlijk probeer je iedere Grand Prix te winnen. Bij deze is dat nog niet gelukt, maar we zullen zien wat we kunnen doen."

Dat winnen gaat op de Hungaroring wel een uitdaging worden. Volgens Verstappen is de Ferrari met name over één ronde moeilijk te verslaan. "Ik denk niet dat het bij ons verschrikkelijk is, maar ik denk wel dat Ferrari hier heel sterk gaat zijn, zoals ze dat het hele jaar al geweest zijn. Maar we gaan het zien. Ook met het weer: ik weet niet wat er gaat gebeuren, hoeveel regen er gaat vallen, maar al deze dingen kunnen een rol gaan spelen en veel dingen doen met het resultaat."

Carlos Sainz heeft er ondertussen vertrouwen in dat hij met Ferrari een slag kan slaan, al realiseert hij wel dat daarvoor alle puzzelstukjes op hun plaats moeten vallen. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we kunnen vechten voor de overwinning, maar we weten hoe complex de vorige races zijn geweest. We hebben de ingrediënten, we moeten het alleen allemaal samenbrengen en hopelijk de overwinning vieren op zondag. We gaan het zien."

Verstappen blijft goed bij

In de eerste vrije training kon Verstappen in ieder geval goed bijblijven. Sainz klokte de eerste tijd met 1:18,750, Verstappen zat daar 0,130 seconden onder. Beide coureurs reden op de zachte band. Charles Leclerc zat op 0,289 seconden achter Sainz. De tijden in de eerste vrije training zeggen meestal nog niet zoveel, maar als dit patroon zich doorzet, belooft het een spannend raceweekend te gaan worden.