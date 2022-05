Verstappen kritisch ondanks winst: 'te veel problemen'

Na een vrijwel probleemloos en oppermachtig weekend in Imola, ging het in Miami niet helemaal lekker bij Red Bull Racing. Verstappen kampte met technische mankementen in de vrije trainingen, teamgenoot Sergio Pérez had problemen tijdens de race. Red Bull oogt erg snel, maar dus nog wel fragiel. Verstappen is er niet gerust op dat het de komende tijd van een leien dakje zal gaan: "We hebben nog steeds problemen op te lossen", zo verklaart hij tegenover de verzamelde media in Miami.

De gevleugelde uitspraak 'to finish first, first you have to finish' is dit seizoen herhaaldelijk van toepassing geweest op Verstappen. Hij won alle drie de races die hij uitreed. Een aardige statistiek misschien, maar Verstappen had natuurlijk liever in Bahrein en Australië ook de eindstreep gehaald. Daar was de tielverdediger telkens op koers voor een tweede plaats, maar dwong technisch malheur hem naar de kant. "We hebben echt eens een topweekend nodig zonder problemen. In Imola hadden we dat in zekere zin, maar het is nog steeds iets te veel op goed geluk." Als de betrouwbaarheid goed zit, dan is er voldoende reden tot optimisme. "We hebben veel potentieel, nu nog zorgen dat de betrouwbaarheid er is."