Verstappen gelooft er weer in: 'Dacht dat het al voorbij was'

Max Verstappen gaat fier aan kop in het kampioenschap en voor het eerst sinds 2011 is ook de nummer twee in de WK-stand een Red Bull-coureur, teamgenoot Sergio Pérez haakt aardig aan. Ook in het constructeurskampioenschap staat Red Bull nu op een mooie voorsprong (80 punten op Ferrari). Hoe anders hing de vlag er nog voor na de eerste drie races, waarin Verstappen twee keer door betrouwbaarheidsproblemen de eindstreep niet haalde.

Verstappen geeft toe dat hij er toen even een hard hoofd in had voor dit jaar: "Ik dacht dat het al voorbij was, of in ieder geval dat het heel lang zou duren om weer bij te komen. Maar, eigenlijk hebben we het als team in drie races omgedraaid en we staan er nu allebei goed bij", zo vertelt hij aan Verstappen.com.

Het laatste wat Verstappen nu doet, is op zijn lauweren rusten. Volgens de 24-jarige 25-voudig GP-winnaar is het zaak om erbovenop te blijven zitten en 'maken kleine details het verschil' in de strijd met Ferrari. Hij blijft op zijn hoede voor de Italianen en ook voor eventuele problemen bij Red Bull: "We moeten er echt bovenop zitten en erop focussen dat we niet meer uitvallen, want de twee uitvalbeurten die ik heb gehad, is al te veel." Verstappen gelooft er weer in: dit jaar gaat hij voor zijn tweede wereldtitel én de constructeurstitel voor Red Bull Racing.