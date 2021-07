Vernieuwde Xpeng G3i vanuit alle hoeken

Als het aan de Chinese fabrikant Xpeng ligt, bevolken zijn elektrische modellen straks in grote aantallen het Europese wegennet. De G3 waarmee het merk in Noorwegen voet aan wal zette op Europese bodem, is nu in gefacelifte vorm gepresenteerd.

Eerder in juli kon AutoWeek je al de eerste afbeeldingen laten zien van de G3i, de gefacelifte versie van de G3. Hoewel de al in Noorwegen geleverde G3 in Europa nog kakelvers is, bestaat de auto in China al sinds 2018. De grootste optische aanpassingen vinden we - als we de nieuwe in de portieren verzonken handgrepen even vergeten - aan de voorkant van de elektrische cross-over plaats. De Xpeng G3i heeft namelijk een compleet nieuw front gekregen. Zo krijgt de G3i over twee verdiepingen verdeelde verlichting, maar verder blijft er opvallend veel bij het oude.

De Xpeng G3i is aan de achterkant namelijk nauwelijks van het origineel te onderscheiden. De verlichting blijft hier ongewijzigd, al krijgt de G3i wel een nieuwe achterbumper waarbij de reflectoren parallel lopen met de onderzijde van de achterklep. Ook is een groter deel van de achterbumper in carrosseriekleur gespoten. Vanbinnen verandert er ogenschijnlijk weinig, al spot de G3-kenner wellicht het nieuwe, grotere infotainmentscherm dat naast groter ook nog eens een stuk sneller moet reageren. Voortaan kun je het systeem via spraakcommando's opdrachten geven. De Xpeng G3i heeft in China een vanafprijs van omgerekend zo'n 20 mille. De basisversies komen dankzij een 55 kWh accupakket zo'n 460 kilometer ver op een lading. De variant met de 66 kWh accu schopt het tot een NEDC-bereik van 520 kilometer. In alle gevallen is de elektromotor 198 pk en 300 Nm sterk.