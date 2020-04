Vernieuwde Volkswagen Tiguan als krachtige R gesnapt

Onlangs doken niet alleen de eerste foto's op van de op stapel staande Golf R, maar ook van R-versie van de Arteon. Medio vorig jaar doken de eerste spionagefoto's op van een sportief uitgedoste variant van de Tiguan, een R-achtige variant waar Volkswagen tot op heden het levenslicht nog niet aan geschonken heeft. De Tiguan staat op het punt te worden gefacelift en die opfrisbeurt lijkt dit jaar eindelijk samen te gaan vallen met een échte R-versie.

Een hagelwit prototype van de Tiguan R is nu op de Nürburgring betrapt tijdens het maken van de nodige testkilometers op het fameuze Duitse circuit. De vrijwel plakkerloze testauto staat op fors ogend lichtmetaal, ligt relatief dicht tegen het asfalt en is rondom voorzien van een set sportiever ogende bumpers. Hoewel de Tiguan R op eerder verschenen spionageplaten aan weerszijden van z'n achterste over twee dubbele uitlaatpijpen beschikte, lijkt dit testexemplaar het met in totaal slechts twee uitlaateindstukken te moeten doen. Reken wel gewoon op vier exemplaren voor de productieversie. De in dit testmodel zichtbare rolkooi dient puur voor testdoeleinden.

De Tiguan R krijgt zeer waarschijnlijk dezelfde krachtbron als de Golf R, al is officieel nog niet bekend welke machine dit gaat zijn. We verwachten dat Volkswagen een zo'n 300 tot 330 pk sterke 2.0 TSI in de snuit van de SUV hangt. Ongetwijfeld wordt dat vermogen via een DSG-automaat over alle vier de wielen verdeeld. Later dit jaar meer!