Vernieuwde Superb komt ook als Scout

Voor aankomende donderdag staat de onthulling van de vernieuwde Skoda Superb op de agenda. In aanloop naar het grote moment komt het merk nog één keer met een teaservideo. Op de flitsende beelden komen we een bijzonder detail tegen.

In de video laat Skoda flitsen van de vernieuwde Superb zien. In luttele seconden wisselen de voorkant, het interieur en de achterlichten elkaar af. In een shot zien we een ‘Scout’-embleem voorbijkomen. Daarmee impliceert Skoda dat het deze opgehoogde versie op de internationale lijst parkeert. Om het geheugen even op te frissen: al enkele jaren komt Skoda met Scout-versies die een iets grotere bodemvrijheid combineren met kunststof versiersels voor een ruiger uiterlijk. De afgelopen tijd werden in Europa meerdere generaties van de Octavia en Fabia Scout onthuld. Ook de Superb kreeg een dergelijk ophoogfeestje, maar die versie noemde Skoda verrassend genoeg ‘Outdoor’. Deze heeft de Nederlandse dealers overigens nooit gehaald. Of de vernieuwde Superb Scout dat wel gaat doen, is vooralsnog onbekend.

De rest van de video laat delen van de vernieuwde verlichting zien. De verchroomde sierstrip tussen de achterlichten die we op gelekte foto’s zagen, zijn in de video duidelijk te zien. Verder kan de Superb voortaan op dynamische knipperlichten en een uitgebreider led-systeem rekenen. Binnenin lijkt er weinig te veranderen. Infotainment zoals in de nieuwe Scala komt er in ieder geval niet. Aankomende donderdag ontketent Skoda de vernieuwde Superb in Bratislava.