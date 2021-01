Vernieuwde Skoda Kodiaq in beeld

De in 2016 gepresenteerde Skoda Kodiaq blaast later dit jaar alweer zijn vijfde kaarsje uit en dat betekent dat het model staat te popelen een opfrisbeurt te ondergaan. De vernieuwde Kodiaq is nu in camouflagekostuum in het openbaar gesnapt!

Hoewel de Yeti al doorspekt was met de nodige SUV-elementen, was het de in 2016 gepresenteerde Kodiaq die de boeken in dook als Skoda's eerste SUV ooit. Inmiddels is het model enkele jaren op de markt en dat betekent dat Skoda een bijgewerkt exemplaar in de ontwikkelingskamers heeft staan. Verwacht overigens geen zeer ingrijpende uiterlijke wijzigingen.

Het op deze foto's zichtbare blauwe testexemplaar is her en der met stickers beplakt die ons het zicht op de nieuwigheden ontnemen. Het lijkt er sterk op dat de Kodiaq herziene koplampen krijgt, units die vergezeld worden door aangepaste led-dagvrijverlichting die net als voorheen een verdieping eronder een plekje krijgt. Hoewel Skoda creatief met de camouflageplakkers omspringt, lijkt het er niet op dat deze onderste laag verlichting in twee delen opgekipt wordt. De designafdeling in Mladá Boleslav geeft die Kodiaq een nieuwe grille die mogelijk meer rechtop staat dan het huidige exemplaar Zet verder in op nieuwe bumpers rondom en op achterlichten met een nieuwe indeling.

AutoWeek verwacht dat Skoda de vernieuwde Kodiaq omstreeks maart aan de wereld voorstelt. Het ligt overigens niet voor de hand dat Skoda de facelift van de Kodiaq aangrijpt op de puur en alleen voor China bestemde Kodiaq GT, een versie met een sterker aflopende daklijn, naar Europa te halen. De relatief heftige Skoda Kodiaq RS keert zeer waarschijnlijk wel in aangepaste vorm terug naar de internationale automarkt. Sinds de Nederlandse marktintroductie van de Kodiaq in 2017 zijn er in ons land 9.194 exemplaren van verkocht. Vorig jaar had de Skoda Kodiaq in Nederland zelfs zijn topjaar, toen gingen er immers 3.200 van over de toonbank. Een jaar eerder werden er overigens slechts 9 (!) stuks minder van verkocht.