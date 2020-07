Vernieuwde Hyundai i30 N jaagt over de Nürburgring

Een van de spannendste modellen die Hyundai ooit in zijn gamma heeft gehad, staat op het punt om gemoderniseerd te worden. Op deze foto's is de gefacelifte i30 N voor het eerst te zien. De heetgebakerde hatchback wordt ogenschijnlijk fanatiek over de Nürburgring-Nordschleife geknald.

Tijdens wat de Autosalon van Genève had moeten zijn, stelde Hyundai dit jaar de gefacelifte i30 aan de wereld voor. De Zuid-Koreaanse auto werd in tal van varianten gepresenteerd. Zo toverde Hyundai in één soepele beweging niet alleen de vernieuwde hatchback, maar ook de aangescherpte Fastback en Wagon uit de hoge hoed. De concurrent van auto's als de Ford Focus en Renault Mégane werd direct in een uitbundiger dan ooit ogende N-Line-variant aan de wereld getoond, maar de échte N-pret hield Hyundai nog even thuis. Ook de i30 N gaat natuurlijk onder het mes en vandaag hebben we de eerste beelden van die vernieuwde pretmachine.

De i30 N krijgt net als zijn mildere broertjes en zusjes een nieuwe, bredere grille en nieuwe koplampen, exemplaren die op de i30 N ongetwijfeld standaard ledtechniek bevatten. Achterop de kenmerkende nieuwe i30-verlichting, maar bij deze N-versie lijkt er meer te veranderen. Het complete bumperwerk krijgt een ander ontwerp, compleet met ogenschijnlijk meer verticaal uitgesneden koelopeningen in de bumper. De grille heeft een volledig nieuw patroon met een grover gaaswerk. Ook de grille in de bumper is voortaan voorzien van gaas, waar de boel voorheen werd ingevuld met horizontale lamellen. Achterop zien we onder meer een nieuwe bumper, een exemplaar waarin de reflectoren een verdieping lager een plekje hebben gekregen.

De uitlaateindstukken op dit testexemplaar zijn een stuk forser dan de knalpijpen onder de uitgaande i30 N. Of dat ook betekent dat er wijzigingen aan de geblazen 2.0 zijn doorgevoerd, valt nog te bezien. Die viercilinder pompt er momenteel 250 pk en 353 Nm uit, maar levert met het optionele Performance Package een stevige 275 pk en 353 Nm. Nog even geduld, we verwachten de vernieuwde i30 N samen met de aangescherpte i30 Fastback N nog dit jaar. De onlangs subtiel aangescherpte en aan de i30 N gerelateerde Veloster N maakte onlangs kennis met een nieuwe automaat met dubbele koppeling, een exemplaar met acht verzetten dat mogelijk ook een plekje in de i30 N krijgt. Vooralsnog is de gespierde hatchback immers alleen met een handgeschakelde zesbak te krijgen.