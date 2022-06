Vernieuwde Ford Kuga: volledig nieuw gezicht

De huidige derde generatie Ford Kuga is dit jaar drie jaar oud en dus heeft Ford al een vernieuwde versie in de ontwikkelingskamers staan om het model actueel te houden. In de Verenigde Staten is de daar Escape geheten Kuga zonder enige vorm van psychedelische plakkers in het openbaar gesnapt. Die foto's bewijzen dat Ford tijdens het vernieuwen van de Kuga niet bepaald zachtzinnig te werk is gegaan.

De gefacelifte Kuga krijgt namelijk een volledig nieuw front. De Kuga krijgt nieuwe koplampen die optisch minder hoog in de neus zitten. De nieuwe veel plattere koplampen zijn tegen de rand van de verder naar voren lopende motorkap gedrukt en hebben op de hoeken een opvallende knik. Ford geeft de Kuga daarbij een compleet nieuwe grille, een rooster dat minder hoog is en aansluit op de nieuwe motorkap. Het Ford-logo verhuist daarbij van het plekje tussen de grille en de motorkap naar het midden van het hekwerk. Een opvallende toevoeging is de ledstrip die Ford tussen de koplampen en net onder de rand van de motorkap plaatst.

Ook aan de achterkant hanteert Ford het penseel der vernieuwing, zij het op subtielere wijze. De achterlichten behouden hun oude vorm, maar zijn anders ingedeeld en hebben een nieuwe led-signatuur. Net als aan de voorzijde past Ford het bumperwerk aan, maar daarmee hebben we de wijzigingen aan de achterzijde nog niet gehad. De voorheen in het midden van de onderzijde van de achterklep gevestigde handgreep voor de achterklep is namelijk weggepoetst. Het lijkt erop dat de handgreep netjes in het 'luifeltje' boven de kentekenplaat is geïntegreerd. Het bumperwerk van de Kuga op de foto's behoort waarschijnlijk toe aan de niet-ST-Line-smaken. Reken ook weer op de komst van een dynamischer uitgedoste ST-Line-uitvoering.

Ongetwijfeld neemt Ford ook het interieur van de Kuga onder handen, maar op welke wijze dit precies gebeurt is nog onduidelijk. Mogelijk brengt Ford de 155 pk sterke mild-hybride 1.0 naar de Kuga. Zekerder is dat de plug-in hybride aandrijflijn terugkeert naar de SUV.