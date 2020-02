Vernieuwde Ford F-150 in beeld

Fords F-150 is veruit de populairste vierwieler van de Verenigde Staten en dus is het niet verwonderlijk dat Ford de aandacht van de consument op de pick-up wil blijven vestigen. Er zit een wederom gefacelifte variant in het vat en onze spionagefotograaf heeft die vernieuwde F-150, uitgevoerd als SuperCrew, voor de lens weten te krijgen.

Ford wist vorig jaar in de Verenigde Staten maar liefst 896.525 exemplaren van de F-150 te slijten en daarmee mocht de pick-up zich ook in 2019 weer de populairste auto van het land noemen. Hoewel dat aantal 1,4 procent onder het aantal verkochte F-150's in 2018 lag, is het wel stevig meer dan de 633.694 pick-ups die RAM vorig jaar wist te slijten. De in 2014 op de markt gebrachte F-150 werd in 2017 gefacelift en gaat ook dit jaar weer onder het mes.

Goed, de tweede bijpuntsessie die Ford op de F-150 doorvoert, lijkt minder ingrijpend te worden dan de facelift van 2017, maar toch zijn er een paar verschillen waar te nemen. Zo krijgt de F-150 ogenschijnlijk een vernieuwde grille, die wordt geflankeerd door nieuwe koplampunits. Lager op de neus nemen we een nieuwe voorbumper waar. De uiterlijke aanpassingen gaan hand in hand met de introductie van geëlektrificeerde versies. Zo komt een hybride versie de gelederen versterken en valt het niet uit te sluiten dat Ford een PHEV-versie van de F-150 op de markt brengt. Het merk heeft vorig jaar al de komst van een volledig elektrische versie bevestigd, maar of die stekkerversie direct bij de introductie van de voor de tweede keer bijgewerkte F-150 wordt gepresenteerd, is nog niet bekend. Ford trekt later dit jaar het doek van de gemoderniseerde F-150, mogelijk al tijdens de Detroit Motor Show, die in juni dit jaar zijn poorten opent.