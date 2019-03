Vernieuwde Ford Edge geprijsd

Begin vorig jaar introduceerde Ford in de Verenigde Staten een gefacelifte versie van de Edge, die kort daarna in Europese trim werd gepresenteerd. Nu is ook bekend wat die vernieuwde SUV moet opbrengen.

Ford zet slechts één motorversie op de prijslijst van de vernieuwde Edge. Ook op uitvoeringsgebied valt er niets te kiezen. De auto is namelijk altijd aangekleed als ST-Line en dat betekent dat de auto onder andere is voorzien van bumperwerk dat de SUV een sportieve uitstraling moet geven. Ford vraagt € 76.145 voor de vernieuwde Edge. Onder de kap ligt in alle gevallen een 238 pk sterke 2.0 EcoBlue-biturbo-dieselmotor, die zijn vermogen via een nieuwe achttraps automaat - die via een draaiknop is te bedienen - over alle vier de wielen verdeelt.

Facelift

De vernieuwde Edge heeft een agressiever ogend front dan het uitgaande model. Niet alleen heeft de auto een nieuw grille, hij krijgt tevens nieuwe koplampen, een nieuwe bumper en een meer gewelfde motorkap. Aan de achterzijde vinden we tevens een nieuwe bumper en onder aan de achterruit is een zwarte strip aangebracht, een plek waar voorheen een doorlopende lichtbalk zichtbaar was.

De Noord-Amerikaanse markt wordt onder andere getrakteerd op een 320 pk en 475 Nm sterke volwaardige ST-versie. Ford Nederland kon eerder al aan AutoWeek bevestigen dat deze variant niet naar Nederland zal komen.

De Edge maakt natuurlijk kennis met een reeks nieuwe assistentiesystemen. Op de leveringslijst komen we zaken tegen als Post Collision Braking, Evasive Steering Assist en Adaptive Cruise Control met Stop-and-Go en Lane Centring Assist. Die lijst gaat door met zaken als Adaptive Front Lighting System, Blind Spot Information System, Glare-Free Highbeam, Intelligent Speed Limiter, Lane Keeping Alert, Pre-Collision Assist met voetgangersdetectie en verkeersbordherkenning. Parkeren wordt eenvoudiger door de aanwezigheid van systemen als Cross Traffic Alert, Adaptive Steering, Active Park Assist met Perpendicular Parking, Side Parking Aid en Park Out Assist.

In het interieur, waar Ford onder andere een opnieuw ingedeelde middenconsole monteert, heeft de auto Fords Sync3-infotainmentsysteem, dat overweg kan met Apple CarPlay en Android Auto. Het is gekoppeld aan een 8-inch touchscreen. Tevens staat een nieuw B&O Play-audiosysteem op de bestellijst. Het instrumentenpaneel is voortaan digitaal.

Bestellen kan per direct.