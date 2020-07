Verlies FCA ‘valt mee’

Een negatief bedrijfsresultaat van 928 miljoen in het tweede kwartaal lijkt moeilijk te negeren, maar het is mooi wel veel minder dan de door Reuters voorspelde 1,87 miljard. CEO Mike Manley is tegenover dat persbureau dan ook behoorlijk positief: ‘de fabrieken draaien en dealers zijn in showrooms en online lekker aan het verkopen’, vat hij zijn beeld van de situatie samen. ‘We hebben de flexibiliteit en de financiële middelen om onze plannen door te zetten’.

Dat Manley zo positief is is niet gek, want deze keer hangt er extra veel af van de financiële resultaten. Zo hangt nog altijd de samenvoeging van PSA en FCA tot het nieuwe ‘Stellantis’ in de lucht, waarbij eerder al duidelijk werd dat het verloop van de crisis een grote rol gaat spelen voor de uitkomst. Het Franse moederbedrijf van Peugeot, Citroën, Opel en DS staat er vooralsnog fors beter voor, al is dat in deze tijden altijd zeer relatief.