Verkoop nieuwe campers doorbreekt 3.000 exemplaren

De verkoop van nieuwe campers bereikte in november een absolute mijlpaal. Het is namelijk voor het eerst ooit dat de jaarlijkse nieuwverkoop van campers de grens van 3.000 exemplaren heeft doorbroken, zo blijkt uit cijfers van Bovag en RDC.

Met het vestigen van die mijlpaal lijkt de stijgende lijn in de camperverkoop onstuitbaar. De eerste drie kwartalen van dit jaar waren al goed voor een record en ook in de maand oktober kon de camperverkoop een forse plus noteren. November kan zich met trots in dat rijtje voegen: afgelopen maand werden 108 kampeerauto's op kenteken gezet, bijna de helft meer dan dezelfde maand in 2020. Met dat verkoopaantal komt de jaarverkoop in de eerste elf maanden op 3.029 nieuwe campers. De vijf bestverkochte merken zijn Adria, Hymer, Capron, Knaus en Carthago. Zij zijn goed voor een gezamenlijk marktaandeel van 46 procent.

November was voor de nieuwe caravans met 189 exemplaren geen bijzonder goede maand. Het aantal registraties ligt daarmee namelijk 10 procent lager dan in 2020. Over het hele jaar bezien mag de caravanhandel echter niet klagen, want het verkooptotaal ligt over de eerste 11 maanden bezien met 8.422 exemplaren nog steeds 23 procent hoger dan vorig jaar. Hobby en Fendt zijn met een gezamenlijk marktaandeel van 36 procent de merken die het meest in trek zijn. Daarachter maken Knaus (13 procent), Dethleffs (9 procent) en Eriba-Hymer (7 procent) het toplijstje compleet.

Occasions

Ook op de markt voor gebruikte campers gaat het ten opzichte van 2020 goed. De vakhandel verkocht in de eerste elf maanden van 2021 16.079 occasions, 17 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. De verkoop van gebruikte caravans steeg in totaal met vijf procent tot 15.201 stuks.

