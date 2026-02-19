Misschien herken je het wel: je hebt een relatief kleine schade aan je auto en besluit die buiten de verzekering om te repareren, omdat je bang bent voor een premiestijging. Dat gebeurt veel, al is de angst voor een hogere premie niet altijd terecht.

Wie tegen een paaltje rijdt, een deur tegen een fiets aan gooit of een steen op de ruit krijgt, besluit wellicht al snel om die schade zelf maar gewoon te betalen. De reden: er verzekeringswerk van maken kost onderaan de streep meer geld wegens de premiestijging. Of toch niet? Volgens UnitedConsumers hoeft dat niet altijd het geval te zijn en kiezen veel mensen onterecht voor deze route na een kleine schade.

"Automobilisten denken vaak dat schade claimen altijd van invloed is op je schadevrije jaren en daarmee ook op je premie. En dat is niet het geval", zegt Jorg van Rijn, expert in autoverzekeringen bij UnitedConsumers. Bij een WA+-verzekering zijn bepaalde zaken zoals ruitschade bijvoorbeeld verzekerd en heeft een dergelijke claim meestal geen invloed op je schadevrije jaren. Een andere schade door eigen schuld kan hier wel invloed op hebben, maar Van Rijn benadrukt dat het ook dan nog kan lonen om er toch verzekeringswerk van te maken. "Op het moment dat iemand veel schadevrije jaren heeft, kan die terugval erg beperkt zijn”, aldus Van Rijn.

Waar je wel rekening mee moet houden, is dat een eigen risico het alsnog een duurder verhaal kan maken dan als je de schade zelf betaalt. Hoe dan ook is het advies om niet te snel de verzekering links te laten liggen. Bekijk ook bij een kleine schade even goed wat de voorwaarden zijn van je autoverzekering en dan is het misschien toch interessant om niet zelf de beurs te trekken.