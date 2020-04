VDL Nedcar hervat begin mei autoproductie

VDL Nedcar zag zich, net als vrijwel alle andere autofabrieken in Europa, genoodzaakt om vanwege het coronavirus de productie stil te leggen. Nu ziet het ernaar uit dat volgende maand de bedrijvigheid in Born weer doorgaat.

BMW maakte op 18 maart bekend dat het alle Europese fabrieken stillegde vanwege de situatie met het coronavirus. Het kon dan ook niet lang duren voordat VDL Nedcar, dat voor de BMW Group auto's bouwt, zou volgen. De bevestiging kwam dan ook en het bleek te gaan om een productiestop van een maand. Het wordt echter iets langer, zo blijkt nu. Na berichtgeving van de Limburger over een herstart bevestigt een woordvoerder van VDL aan De Telegraaf dat het doel is om begin mei weer aan de slag te gaan, mits dat in lijn is met de landelijke maatregelen.

Er wordt op vrijdag 1 mei eerst begonnen met 'proefdraaien'. Na het weekend, op maandag 4 mei, moet de boel weer in actie komen. Diverse zaken, zoals 1,5 meter afstand tussen de werknemers, maar mogelijk ook zaken als mondkapjes en veiligheidsbrillen, moeten ervoor zorgen dat het werk veilig verder kan en het virus niet verder wordt verspreid. Voorlopig lijkt het nog wel even te blijven bij de BMW X1 en de Mini's die in Born worden gebouwd. Het is naar verluidt nog niet zeker of VDL ook de productie van touringcars al kan opstarten. Dat heeft voor een belangrijk deel met de plots sterk teruggelopen vraag te maken.