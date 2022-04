Vauxhall VXR8/Holden HSV Clubsport R8 – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Amerikanen zien we genoeg in Nederland. Geïmporteerde Japanners ook nog wel, maar Australische auto’s zijn hier écht zeldzaam. Maak plaats voor een moddervette Holden!

Holden? Wel, technisch gezien is deze auto, in ieder geval volgens de Britse kentekengegevens, een Vauxhall VXR8. De Engelse tak van Opel wist het feit dat er aldaar rechtsgestuurde auto’s worden geleverd een tijdje uit te buiten door een select aantal modellen van de Australische tak van GM, Holden, aan te bieden. De VXR8 was niets anders dan een Holden HSV Clubsport R8, een zeer brute versie van de Holden Commodore van generatie VE.

Die auto stond tussen 2006 en 2013 in de Australische showrooms en had in die tijd in de meeste gevallen al een relatief beschaafde V6 onder de kap. In lengterichting, trouwens, want uiteraard is deze auto een achterwielaandrijver. Dit specifieke exemplaar komt uit 2009 en heeft een moddervette LS3-V8 onder de kap. Uit een cilinderinhoud van 6,2 liter levert dat blok in standaard vorm 431 pk, maar daar was eenvoudig wat aan te doen. Veel exemplaren zijn uitgerust met een compressor (supercharger), die het vermogen opstuwt tot ruim boven de 500 pk-grens.

Dit zwarte exemplaar komt zoals gezegd uit Engeland, maar is gewoon in Nederland gespot. Met zijn hoge achtervleugel en in het zwart ziet de auto er wat ons betreft bruut uit, terwijl hij tegelijkertijd behoorlijk functioneel oogt. Functioneel zijn zeker ook de dakdragers, die afgaande op de locatie van de auto bedoeld zijn om een roeiboot op te vervoeren. Als totaalpakket een unieke verschijning!