Urus stuwt verkoopcijfers Lamborghini naar record

Lamborghini kan met een tevreden blik terugkijken op 2019, want opnieuw tekent de Italiaanse fabrikant een verkooprecord op. De grote aanjager van dat succes is de Urus.

Steeds meer luxemerken mengen zich in de SUV-markt en bij Lamborghini blijkt dat dat geen loze exercitie is. De Urus, die vorig jaar haar eerste volledige verkoopjaar beleefde, is goed voor maar liefst 61 procent van de totale verkopen. Over het geheel gezien, steeg de verkoop van Lamborghini's met een knappe 43 procent ten opzichte van 2018. Het totaal komt uit op 8.205 verkochte auto's.

De Urus, waar er wereldwijd 4,962 van werden verkocht, is zoals gezegd de absolute verkooptopper. De Huracán volgt op de tweede plaats, met 2.139 stuk. Van de Aventador verkocht Lamborghini er nog 1.104. De belangrijkste markt voor Lamborghini vorig jaar waren de VS. China, Hongkong, Macau volgen op plaatsen twee, drie en vier. Na het VK, Japan, Duitsland, het Midden-Oosten en Canada treffen we pas thuisland Italië in het rijtje van de grootste afzetmarkten. 370 exemplaren bleven 'thuis' in Italië.