Upgrade Tesla Model 3 neemt hap uit acceleratietijd

Even chiptunen om wat betere prestaties uit je auto te trekken? Bij Tesla is dat niet nodig, want die bieden eigenaren af en toe gewoon downloadbare upgrades om meer uit hun auto te halen. Nu ook weer, want Model 3-eigenaren krijgen de optie om voor 2.000 dollar, zo'n € 1.800 (excl. belastingen) een upgrade te installeren. Dat bericht Electrek. De upgrade is enkel leverbaar voor de Model 3 met twee motoren (de Long Range AWD) en brengt de prestaties naar een nieuw niveau. Na de upgrade moet vanuit stilstand 60 mph (96 km/h) in 3,9 seconden bereikt kunnen worden. Normaal heeft de Model 3 met Dual Motor daar 4,4 seconden voor nodig.

Opvallend genoeg is de betreffende uitvoering van de Model 3 na de upgrade bijna zo snel als de topversie, de Performance. Die doet er 3,7 seconden over om vanuit stilstand 100 km/h te bereiken en kost bijna € 6.000 meer dan de Long Range AWD. Dat betekent dus dat je via de upgrade met een iets minder grote investering toch redelijk vergelijkbare prestaties kunt bereiken. Of die halve seconde verbetering een dergelijk bedrag waard is, dat laten we aan jou over.