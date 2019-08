Update voor Tesla’s V2-Superchargers

De nieuwe V3-Superchargers van Tesla zijn onderweg, maar in de tussentijd krijgen de V2-laders nog even een update. Daarmee wordt laden met een snelheid van 150 kW mogelijk. Tot nu toe waren ze begrensd op 120 kW.

Tesla stelt dat de update voor de meeste Tesla-rijders een significante verbetering oplevert, maar benadrukt ook dat de daadwerkelijke laadsnelheid sterk afhankelijk is van de omstandigheden. Zo moet de auto over de laatste versie van de software beschikken en spelen ook zaken als de omgevingstemperatuur en de leeftijd van de batterij een rol.

Het is de bedoeling dat nagenoeg alle Superchargers worden voorzien van de V2-software, al zijn er gevallen waarin het piekvermogen op 138 kW uitkomt. Wie het precies wil weten, kan van iedere laadlocatie het maximale vermogen opvragen via het touchscreen in zijn (of haar) Tesla.

Het laden op 150 kW is mogelijk met vrijwel alle Tesla’s, maar niet met de Model 3 Standard Range Plus. In die auto is de laadsnelheid begrensd op 100 kW. Overigens neemt de instapversie van de Model 3 het zeer binnenkort in AutoWeek op tegen de Nissan Leaf E+ en de Kia e-Soul.

Aan het einde van het jaar moeten de eerste V3 Superchargers in Europa verschijnen. Die moeten in staat zijn Tesla’s ‘vol te duwen’ met snelheden tot 250 kW.