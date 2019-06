Tweeling: Nissan Primera – Infiniti G20

Onlangs werd bekend dat Infiniti zich terugtrekt van de Europese markt. Treurig nieuws, maar ook een goede aanleiding om eens in de geschiedenis van Nissans luxe-tak te duiken. Die begon al ruimschoots voordat de eerste grijs geïmporteerde FX-SUV’s de Nederlandse kust bereikten, in 1989. Infiniti is daarmee net zo oud als Lexus, maar zeker in ons deel van de wereld toch een stuk minder bekend.

De Infiniti die vandaag in deze rubriek schittert, stamt uit de beginperiode van het merk. De G20 was in 1990 het derde model in de line-up, na de Q45 en de M30. Die waren allebei op Japanse topmodellen gestoeld, terwijl de G20 ook Europeanen bekend voor zal komen. De eerste G20 was namelijk niets meer of minder dan een Nissan Primera met Infiniti-logo’s. Infiniti deed bijzonder weinig moeite om de auto anderszins te verbouwen en dat de Primera vooral met het oog op Europa was ontwikkeld, was het compacte model dan ook nog steeds aan te zien. De reguliere Primera was echter niet leverbaar in de VS, dus waren de overeenkomsten tussen de twee voor Amerikaanse kopers niet relevant. Bovendien was de Infiniti wel rijker uitgerust, om zo te beantwoorden aan de verwachtingen die zo’n premium-label nu eenmaal schept.

Het concept beviel Infiniti bijna uitstekend, want in 1998 herhaalde het merk het eerder bedachte Primera-kunstje. De tweede generatie van de G20 was gebaseerd op de tweede generatie van de Primera, de P11, maar verscheen wel drie jaar later dan dat model. Dat gaf Infiniti de kans om ‘m wat te moderniseren. Deze G20 verschilt dan ook duidelijker van de Primera dan de eerste editie, al zijn de verschillen nog steeds niet groot. De Amerikaanse variant onderscheidt zich met gladdere, stoerdere bumpers, heldere lichtunits rondom en wat meer chroom op de grille. Opnieuw werd de uitrusting naar een hoger plan getild. Net als voorheen maakte alleen de sedanversie van de Primera de oversteek naar de VS, de liftback en de stationwagen bleven in Europa en Japan.

De Primera bleef echter niet lang de oudste van de twee, want in 1999 besloot Nissan z’n middenklasser van een compleet nieuwe voor- en achterzijde te voorzien. Die stevig modernere variant heeft het Infiniti-logo nooit van dichtbij mogen aanschouwen.