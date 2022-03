Tweede testdag F1: Ferrari snelste, veel problemen

De tweede testdag van de Formule 1 in Bahrein zit erop. Carlos Sainz was vandaag de snelste man op de baan in zijn Ferrari F1-75, gevolgd door Max Verstappen in de RB18. De dag verliep met veel rode vlaggen echter niet geheel vlekkeloos.

Bij Red Bull mocht Max Verstappen vandaag plaatsnemen in de RB18, nadat zijn teamgenoot Sergio Perez gisteren de hele dag voor zijn rekening had genomen. De Nederlander legde met 86 rondjes een minder grote afstand af dan de 120 rondjes die de Mexicaan gisteren reed, maar Verstappen klokte met 1:34,011 wel een snellere rondetijd. Daarmee was hij de op één na snelste man van de dag. Carlos Sainz troefde hem af met een tijd van 1:33,532, beide coureurs zetten hun snelste tijd neer op de C4-band. Het is de tweede keer dat Ferrari bij de tests het snelste team is. Op de tweede testdag in Barcelona stond Ferrari ook bovenaan de tijdenlijst.

De absolute topper qua gereden afstand is Yuki Tsunoda, die sinds het vorige seizoen naast Pierre Gasly voor Scuderia AlphaTauri (het voormalige Toro Rosso) rijdt. De Japanner reed vandaag 120 rondjes over het Bahrain International Circuit. Alpine-coureur Esteban Ocon heeft er met 111 rondes ook een aardige rit op zitten. Het gat met de derde man is vrij groot, dat is namelijk Max Verstappen met zijn 86 rondes. Mercedes gooide vandaag niet echt hoge ogen. George Russell en Lewis Hamilton legden gezamenlijk 114 rondes af, waarvan 47 voor Hamilton en 67 voor Russell. Hamilton was met een tijd van 1:34,141 de snelste van de twee, maar komt bij de rondetijden niet verder dan plek 4.

Helemaal zonder problemen verliep de tweede testdag niet. Williams moest al vroeg in de ochtend het testwerk staken doordat de auto van Nicholas Latifi in brand vloog. Het leidde ertoe dat het team niet verder kwam dan 12 ronden. Ook Sebastian Vettel en Valtteri Bottas vielen in de ochtend stil op het circuit. Bij McLaren zorgde een zieke Daniel Ricciardo ervoor dat Lando Norris voor de tweede dag op rij de hele dag plaats moest nemen achter het stuur. Haas mocht na het vallen van de vlag nog een uur langer doorgaan vanwege de logistieke problemen die gisteren voor vertraging zorgden bij het team. Morgen krijgt Haas ook twee uur extra. Vandaag was het tevens de eerste dag dat de Deen Kevin Magnussen weer mocht rijden voor het team.

De rondetijden, de band waarop de snelste ronde is gereden en het aantal afgelegde rondes per coureur van vandaag: