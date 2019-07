Tweede mild hybrid-diesel voor Hyundai Tucson

Het grote nieuws dat Hyundai vandaag loslaat rond de Tucson heeft betrekking op de komst van een nieuwe mild hybrid-aandrijflijn. De SUV was net als de Sportage al leverbaar met de 185 pk sterke 2.0 CRDi 48v mild hybrid-dieselmotor. De prijslijst wordt nu uitgebreid met een bescheiden 1.6 CRDi 48v mild-hybrid, een versie die 136 pk levert en bovenal gunstig is geprijsd. Hij is alleen leverbaar in combinatie met voorwielaandrijving. Het gemiddeld verbruik moet, met de handgeschakelde versie, op 4,3 l/100 km liggen. Wie de automaat kiest, hoeft met een verbruik van 4,4 l/100 km slechts 0,1 l/100 km meer accepteren. De aandrijflijn bestaat uit een 1.6 CRDi-dieselmotor die gekoppeld is aan een batterij met een capaciteit van 0,44 kWh. Aan boord is uiteraard een Mild Hybrid Starter Generator die tot 12 kW en 55 Nm extra trekkracht levert.

De vanafprijs van deze nieuwe 1.6 CRDi 48 MHEV is vastgesteld op € 33.995. Voor dat geld bestuur je de i-Drive-uitvoering die gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. Voor de Comfort en de sportiever aangeklede N Line-variant in deze configuratie vraagt Hyundai respectievelijk € 37.995 en € 38.995. Topuitvoering Premium wisselt met deze motor- en bakcombinatie vanaf € 42.995 van eigenaar. Liever de zeventraps automaat met dubbele koppeling? Kan ook, al is de basisversie i-Drive dan niet leverbaar. Voor de Comfort, N-Line en Premium vraagt Hyundai respectievelijk € 39.995, € 40.995 en € 44.995. Ook is de 1.6 T-GDI als N-Line leverbaar. Hyundai vraagt voor die variant € 41.995.

De N-Line-kuur verschaft de Tucson onder meer een aangepaste voorbumper, een donkere grille, donker uitgevoerde kop- en achterlampen, in carrosseriekleur gespoten handgrepen, een zwarte achterspoiler, een zwart dak en dito raamlijsten. Daarnaast heeft de auto 19-inch zwart lichtmetaal en zorgen zwarte zijspiegelkappen voor de sportieve finishing touch. In het interieur past Hyundai zwart leer en diverse rode details toe.