Tweede Chinese nieuwkomer op compact PSA-platform

De DS 3 Crossback was de eerste nieuwkomer van Groupe PSA die gebruikmaakt van het CMP-platform, een basis voor relatief compacte modellen dat inmiddels ook toegepast wordt onder de Peugeot 208, 2008, Opel Corsa en diens elektrische broers. Dit modulaire platform werd in 2018 gepresenteerd en was het resultaat van een gezamenlijke ontwikkeling met het Chinese Dongfeng. De Frans-Chinese coproductie wordt logischerwijs niet alleen door Groupe PSA gebruikt. Het Chinese Dongfeng presenteert nu namelijk zijn tweede model dat van de inmiddels bekende basis gebruikmaakt.

De grote Chinese holding Dongfeng heeft tal van zustermerken en joint-venture onder zich. Dongfeng Fengshen is een van die submerken, een afdeling waar Dongfeng in zijn internationale communicatie merknaam 'Aeolus' voor gebruikt. Aeolus, vernoemd naar het figuur uit de Griekse mythologie, presenteerde vorig jaar de Yixuan, een 4,66 meter lange sedan die het eerste product van Dongfeng was dat gebruikmaakte van de samen met Groupe PSA ontwikkelde CMP-basis (foto 6 en 7). De Yixuan is daarmee maar liefst 36 centimeter langer dan de Peugeot 2008, op moment van schrijven de grootste Europese CMP-inzending. De wielbasis van de Yixuan komt met 2,68 meter nagenoeg overeen met die van die Fransman (2,65 meter). De Yixuang is beschikbaar met een 125 pk sterke 1.0 driecilinder turbomotor én met een 1.5 met vier pitten die 150 pk opwekt. Dit zijn opvallend genoeg eigen motoren. Van de sedan is ook een elektrische variant, de Yixuan EV. Die versie heeft een 47,7 kWh groot accupakket aan boord, een set accu's die stroom leveren aan een 163 pk sterke elektromotor. Ook deze aandrijflijn is niet geheel identiek aan die van bijvoorbeeld de Peugeot e-2008. Aeolus houdt het niet bij één model met PSA-genen. Het voegt nu namelijk de Yixuan RV aan zijn modelfamilie toe.

De letters RV staan voor 'Recreational Vehicle' en daar bedoelt Aeolus geen kampeerauto mee. De RV is namelijk een gloednieuwe cross-over met CMP-techniek onder zijn koets. De Yixuan RV is opvallend genoeg 5 centimeter korter dan zijn sedanbroer, maar is met zijn breedte en hoogte van 1,83 en 1,60 meter wél 1,8 centimeter breder en 1,1 centimeter hoger dan die vierdeurs. De wielbasis is met 2,68 meter identiek. Ook de aandrijflijnen die Aeolus in de Yixuan RV lepelt, komen overeen met die van de vierdeurs Yixuan. De elektrische variant is nog niet gepresenteerd, maar de Chinese consument kan ook zeker op de komt van een Yixuan RV 'EV' rekenen. Beeldmateriaal van het interieur houdt Aeolus nog even onder de pet, maar het is aannemelijk dat de werkplek van de SUV-achtige overeenkomt met die van de Yixuan in sedanvorm (foto 8).