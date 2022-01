Twee derde nieuwe auto's in Noorwegen is een EV

In Nederland was vorig jaar zo'n twintig procent van de geregistreerde nieuwe personenauto's helemaal elektrisch. Dat percentage verbleekt bij het aandeel dat de elektrische auto in Noorwegen had in registratiecijfers, zo blijkt uit cijfers van het Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Het afgelopen jaar werden in Nederland 64.027 nieuwe elektrische auto's geregistreerd, goed voor een marktaandeel van 19,8 procent. Daarmee was zo'n één op de vijf gekentekende nieuwe personenauto's een EV. In Noorwegen is dat aandeel nog veel groter. Van de 176.276 vorig jaar geregistreerde personenauto's was maar liefst 65 procent (113.715 stuks) geheel elektrisch. In 2020 betrof dat aandeel nog 54 procent. Dat betekent dat zo'n twee op de drie gekentekende nieuwe personenauto's er vorig jaar een EV was. In november bedroeg het marktaandeel van EV's zelfs bijna 78 procent. Het totaal aantal van ruim 175.000 nieuwe personenauto's in Noorwegen is van zichzelf al bijzonder, het is namelijk het grootste aantal sinds 1986.

De Tesla Model 3 was met 12.058 registraties afgelopen jaar de populairste auto van Noorwegen, gevolgd door de Toyota RAV4 (8.928 stuks) en de Volkswagen ID.4 (8.645 stuks). De Toyota RAV4 is de enige auto in de verkoop-top-10 van Noorwegen die niet met een elektrische aandrijflijn is te krijgen. Plekken vier tot en met tien worden namelijk opgevuld door achtereenvolgens de Tesla Model Y, Volvo XC40, Ford Mustang-Mach-E, Audi E-tron, Skoda Enyaq iV, Nissan Leaf en Polestar 2. Tesla is met totaal 20.397 nieuwe registraties met afstand het populairste merk in Noorwegen en claimt een marktaandeel van 11,6 procent. Op plek twee vinden we Volkswagen met 16.92 6 registraties, gevolgd door Toyota (15.807 stuks) en Volvo (13.707 stuks).

Vooral winst voor EV's

Meer interessante cijfers? Zeker. Niet alleen EV's, maar ook plug-in hybriden winnen in Noorwegen terrein. Het aandeel plug-ins betrof in 2021 20,8 procent, 1,3 procentpunt meer dan in 2020. Reguliere hybriden verloren met een aandeel van 5,5 procent in het totaal juist 3,1 procentpunten aan populariteit. Auto's met een conventionele benzinemotor waren goed voor een marktaandeel van 4,2 procent, bijna 4 procentpunt lager dan in 2020. Ook het aandeel van dieselauto's zakte, en wel met bijna 5 procentpunten tot 4 procent.

De gemiddelde leeftijd van een auto in Noorwegen is momenteel 10,5 jaar. Het wagenpark kreeg er afgelopen jaar ruim 110.000 nieuwe EV's bij, terwijl er aan de andere kant zo'n 100.000 auto's met conventionele benzine- en dieselmotoren op de sloop eindigden of werden geëxporteerd.