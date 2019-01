'TVR Griffith vanaf 2020 in Nederland'

Het is inmiddels al bijna anderhalf jaar geleden dat TVR herrees uit de dood en de Griffith als eerstgeborene naar voren schoof. De Engelse krachtpatser moet vanaf 2020 in Nederland te vinden zijn.

Op moment van schrijven is AutoWeek bij Louwman Exclusive, de Nederlandse importeur van het herboren TVR die zich ook ontfermt over onder andere Maserati en McLaren. Daar is ons ten gehore gekomen dat de in september 2017 gepresenteerde Griffith in 2020 in Nederland beschikbaar komt. Van de auto komt ook een speciale introductieversie beschikbaar: de Launch Edition. Volgens een zeer vroege schatting moet de vanafprijs van die speciale editie op zo'n € 225.000 komen te liggen. De exacte prijs, én die van de reguliere Griffith, wordt in een later stadium vrijgegeven.

De Griffith is een 4,31 meter lange, 1,85 meter brede en slechts 1,24 meter hoge sportcoupé die door CEO Les Edgar als een 'Britse musclecar' wordt getypeerd. De 1.250 kilo wegende Griffith is daarmee net even kleiner dan auto's als de Porsche 911 en de F-type van Jaguar, maar wat vermogen betreft moet de TVR zich gemakkelijk met auto's van dat kaliber kunnen meten. De Griffith maakt gebruik van TVR's iStream-platform, een basis die is samengesteld uit een combinatie van koolstofvezel en staal.

De Griffith heeft een 507 pk sterke en 5,0 liter grote Coyote V8 van Ford in zijn gewelfde neus, een blok dat in samenwerking met het legendarische Cosworth tot stand is gekomen. Het vermogen wordt via een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen gestuurd. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h moet in minder dan vier tellen achter de rug zijn.