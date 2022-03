TU Delft werkt met Renault aan 'slimme eco-modus'

De Proactive Eco Mode is in samenwerking met het Renault Technocentre in Frankrijk ontwikkeld door ingenieurs Timo Melman en Niek Beckers, onderzoekers op het gebied van robotica. Met hun uitvinding probeerden zij een nadeel van de eco-modus op te heffen: het feit dat je als bestuurder makkelijk kunt versnellen op momenten dat dat nodig is. De Proactive Eco Mode kijkt vooruit en kan op basis van een 'simpel algoritme' succesvolle voorspellingen doen over het rijgedrag, waarmee de bestuurder dus ook in de eco-modus snel en makkelijk kan accelereren wanneer de situatie dat vereist. Dat moet er volgens de onderzoekers voor zorgen dat automobilisten meer met de eco-modus gaan rijden.

"Met ons systeem kijkt je auto al een stukje vooruit terwijl je rijdt", vertelt Melman. "Dit komt omdat wij voorspellingen maken over de momenten waarop de bestuurder veel power nodig heeft en kan indien nodig de motor-instellingen van de auto veranderen." Het algoritme van het systeem is opgebouwd uit een verzameling data van het rijgedrag van verschillende weggebruikers. "Met die data ‘weet’ de auto wanneer je wilt versnellen", vervolgt Melman. "Dit maakt het voor de rijder veel fijner om in eco-modus te blijven rijden en het is nog steeds energie-efficiënt.”

Een test op de Franse wegen bleek effectief te zijn en deed wat het beloofde. Renault was enthousiast en wil het systeem in toekomstige auto's gaan implementeren, meldt de TU Delft.