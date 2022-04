Trabant 601 (1973) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Weinig auto's zijn z0 duidelijk een erfstuk uit andere tijden als de Trabant. Het is stiekem alweer een hele poos geleden dat we dit DDR-icoon in de spotlights hadden staan in 'In het Wild'.

Voor de laatste Trabant die schitterde in deze rubriek moeten we terug naar de zomer van 2015. Toch alweer bijna zeven jaar geleden. Toen stonden we stil bij een knappe 601 uit 1987. Het groene exemplaar dat we vandaag voor ons hebben, een Universal, ziet er beduidend minder strak uit. We zullen 'm het vergeven, want dit is een wat ouder beestje. Volgend jaar ziet deze 'Trabbi' namelijk alweer Abraham. Collega Joost Boers kwam 'm tegen en schoot er deze twee foto's van.

We hebben het sterke vermoeden dat deze Trabant zijn originele lak nog heeft en als je dat in ogenschouw neemt, ziet-ie er eigenlijk nog niet eens zo heel verkeerd uit. Dat heeft ongetwijfeld te maken met een bijzondere eigenschap van de Trabant, namelijk dat het koetsje opgetrokken is uit Duroplast, een kunststof dat is vervaardigd uit samengeperst katoen en hars. Daarop kon de roestduivel uiteraard geen vat krijgen. Het stalen frame dat eronder schuilgaat kon daar natuurlijk wel last van krijgen, maar kennelijk is dat bij deze Trabant nog in een dermate goede staat dat hij in de zomer van 2020 weer een verse apk kreeg.

Het gebruik van Duroplast voor de carrosserie in combinatie met een uiterst simpel bijna 600 cc tellend tweecilinder tweetaktblokje maakte dat Trabantjes een behoorlijke levensduur hadden. Daar is deze groene een 'levend' voorbeeld van. Een duurzaam ding, al is die term wellicht wat moeilijk te combineren met de dikke blauwe walmen die erachter hangen als je ermee op pad gaat. Ook was het recyclen van Trabants juist vanwege de kunststof koets een wat grotere uitdaging dan bij conventionele auto's. Toch een 'dingetje' als je bedenkt dat er maar liefst 3,7 miljoen stuks van zijn geproduceerd. Een relatief groot deel daarvan staat nog altijd op kenteken en moet die laatste halte nog bereiken. Hier in Nederland hebben we het volgens onze gegevens over net geen 1.000 exemplaren met een actief kenteken, waarvan het gros uit de jaren 60 en vroege jaren 70 komt.