Toyota Yaris-nieuws in New York

Toyota brengt op Yaris-gebied iets nieuws mee naar de New York International Auto Show die eind maart zijn poorten opent. Het is nog niet duidelijk wat we er precies kunnen verwachten.

Onlangs werd bekend dat Toyota de Yaris uit het Noord-Amerikaanse leveringsgamma knipte. De Yaris die Toyota in onder andere de Verenigde Staten verkoopt, is in grote lijnen hetzelfde model als dat in Europa op de prijslijsten staat. De Yaris hatchback is in Noord-Amerika niet meer leverbaar, als staat de Yaris Sedan (voorheen Yaris iA) gewoon nog op de prijslijsten. Die laatste is helemaal geen Toyota-product, de Yaris Sedan die Toyota in de Verenigde Staten verkoopt is namelijk een Mazda 2 Sedan met andere beeldmerken. Amerikaanse media hebben bij de Noord-Amerikaanse tak navraag gedaan naar de toekomst van de Yaris, iets dat een interessante aankondiging opleverde.

Zowel CarsDirect als Motor1 schrijven namelijk dat Toyota in een verklaring heeft aangegeven dat het tijdens de New York International Auto Show, die medio maart zijn poorten opent, meer laat weten over de Yaris line-up van modeljaar 2020. Toyota en Mazda zijn de laatste jaren steeds dichter naar elkaar gekropen en dat zorgt ervoor dat de geruchtenstroom op gang is gekomen. Het zou natuurlijk zomaar kunnen dat Mazda en Toyota in het compacte segment samen iets van plan zijn. Het lijkt echter niet aannemelijk dat de hatchbackversie van de huidige generatie Mazda 2 nog wordt omgetoverd tot een Yaris voor de Noord-Amerikaanse markt. Ook die Japanse hatchback is inmiddels niet meer de jongste. Voorlopig blijft het bij gissen. Bovenstaande betekent overigens niet per definitie dat er voor de Europese Yaris ook heftige wijzigingen in het verschiet liggen.