Toyota voorlopig klaar met GR-versies

We hoeven voorlopig niet te hopen op meer modellen van Toyota die het GR-label dragen. Met het huidige viertal is de reeks volgens de Japanners compleet.

Toyota geeft op verschillende manieren handen en voeten aan het credo 'no more boring cars'. Niet alleen door met wat spannendere ontwerpen te komen, maar vooral ook door met de sportieve tak Gazoo Racing voor ronduit spectaculaire auto's te zorgen. Er kwamen twee auto's die vanwege hun sportieve inborst standaard het GR-label dragen, de GR Supra en de GR86, maar ook twee door GR naar een nieuw niveau getilde modellen, de GR Yaris en GR Corolla. Daarmee is de cirkel rond, verklaart de man die aan de wieg van de GR86 stond tegenover het Australische Drive.

Yasunori Suezawa, de man in kwestie, laat los dat we voorlopig niet op meer GR-modellen hoeven te rekenen. "Dit is de laatste," zo zegt hij over 'zijn' GR86. We kunnen dus alle hoop op een knotsgekke GR C-HR, een GR Yaris Cross met 261 pk sterke driepitter of zelfs een GR Aygo X voorlopig laten varen. Er zijn grenzen, ook voor Toyota. Een knalharde sportieve topversie van een SUV of cross-over laat Toyota dus aan zich voorbij gaan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Volkswagen met de T-Roc R, Hyundai met de Kona N en Ford met de Puma ST.

Moet het allemaal toch wat spannender, dan is er nog GR Sport, zo benadrukt Suezawa. Dat label is hier in Nederland onder meer al op de C-HR en Yaris Cross geplakt. Overigens gaat het daarbij over meer dan alleen sportieve aankleding, want het onderstel en de stuurinrichting van een GR Sport-uitvoering is net even wat sportiever afgesteld dan gewoonlijk.