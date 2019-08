Toyota trekt blik EV's open

Toyota meldt namelijk dat het 3.700 voertuigen zal inzetten tijdens de Olympische Spelen van Tokio die volgend jaar plaatsvinden. 90 procent van die auto's zijn volgens Toyota geëlektrificeerd. Het merk spreekt van reguliere hybriden, plug-ins, auto's met een brandstofcel aan boord én volledig elektrische auto's. In totaal zullen er 500 auto's rijden 'op waterstof' terwijl er 850 van een reguliere elektrische aandrijflijn zijn voorzien.

Van de bijna 4.000 auto's worden er 2.700 ingezet voor het vervoer van personen tussen de diverse locaties van de Olympische Spelen. Het gaat hier om reguliere productiemodellen, denk aan auto's als de Mirai, Prius en Prius Plug-in. Ook zet Toyota een echte bus in met een brandfstofcel aan boord: de Sora. Van de eerder omschreven APM zet Toyota zo'n 200 stuks in.

Andere bijzondere modellen die tijdens de Spelen uitvoerig te zien zullen zijn, zijn de e-Palette en de Concept-i. De e-Palette Concept werd tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas (2018) gepresenteerd, maar zal nu daadwerkelijk worden ingezet. Het vooral praktische wagentje is volledig autonoom (niveau 4) en biedt plaats aan maximaal 20 inzittenden. Hij meet 5,26 meter in de lengte, is 2 meter breed en maar liefst 2,76 meter hoog. Dan is er de Concept-i, een concept-car die in januari 2017 werd gepresenteerd en voor de Spelen is aangepast. Ook deze opvallende Toyota is volledig elektrisch en in staat om niveau 4 autonoom rond te gaan. De 4,53 meter lange, 1,84 meter brede en 1,48 meter hoge Concept-i biedt plaats aan vier inzittenden. Verder brengt Toyota een hele rits aan elektrische hulpmiddelen mee, waarmee onder andere mensen die slecht ter been of zelfs in een rolstoel zitten, makkelijk hun weg van A-naar B kunnen vinden.