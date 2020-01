Toyota toont stad uit de toekomst

Toyota spreekt van de ‘Woven City’. Deze stad uit de toekomst is bedoeld als een levend laboratorium. Toyota’s onderzoekers en wetenschappers zullen fulltime hier huishouden en aan de slag gaan met de ontwikkeling van autonome technieken, robotica, toekomstige mobiliteit, smart homes en kunstmatige intelligentie. De stad wordt uiteindelijk 175 hectare groet en wordt aan de voet van de Japanse berg Fuji gebouwd. Het ecosysteem wordt op basis van waterstof met elkaar verbonden.

De Deense architect Bjarke Ingels is verantwoordelijk voor het ontwerp van de stad. Eerder schetste hij gebouwen als het nieuwe Two World Trade Center in New York, het nieuwe hoofdkantoor van Google in Californië en delen van het businessdistrict in San Francisco en Vancouver. In de Woven City onderscheid zijn ontwerp drie soorten straten: een voor alleen snelle voertuigen, een voor een mix van voertuigen op lage snelheiden en een voor alleen voetgangers. De huizen in de ‘Woven City’ krijgen elk een huisrobot die bewoners assisteren bij het dagelijkse leven. De auto’s in de stad zijn uitsluitend volledig autonoom en elektrisch, zoals de e-Palette.

De stad biedt in eerste instantie plek aan 2.000 mensen. Hieronder vallen Toyota medewerkers, gepensioneerden en wetenschappers. De fabrikant begint volgend jaar met de bouw.