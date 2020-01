Toyota GR Supra wordt ook leverbaar met viercilinder

In thuisland Japan verscheen begin vorig jaar al een Toyota GR Supra met een 258 pk sterke 2,0-liter viercilinder met turbo. Niet geheel verwonderlijk als je bedenkt dat ook tweelingbroer BMW Z4 dat blok al op de bestellijst heeft. Nu blijkt dat we die optie ook hier in Nederland krijgen voor de Supra. De kleinere BMW-motor is in de Supra zoals gezegd goed voor 258 pk, 400 Nm koppel, een 0-100 km/h-acceleratie die 5,2 seconden in beslag neemt en een begrensde topsnelheid van 250 km/h. Standaard is de viercilinder gekoppeld aan de achttraps ZF-automaat.

De kleinere motor levert uiteraard twee belangrijke voordelen op ten opzichte van de Supra met zescilinder. Het gewicht neemt met 100 kilo af en daarbij moet de 2.0 wat vriendelijker voor de portemonnee zijn. Toyota geeft een gemiddeld verbruik op van 5,9 l/100 km (NEDC 2.0) en 6,3 l/100 km met 18-inch-wielen onder de auto. Wat de kleinere motorisering met de prijs van de Supra doet, is nog niet bekend. In februari weet de importeur daar meer over, in maart volgt de introductie.