Toyota Supra ook met viercilinders

Althans, in het thuisland. Toyota stelt voor de Japanse markt namelijk niet alleen de van BMW afkomstige 340 pk sterke 3.0 zes-in-lijn beschikbaar, maar levert de Supra er ook met twee viercilinders.

Ook die viercilinders zijn afkomstig van BMW, 2,0-liter grote turbomotoren die we op papier al kennen van de nieuwe BMW Z4. De minst potente van het stel is 197 pk en 320 Nm sterk. Daarmee sprint die grofweg 1.410 kilo wegende Supra (SZ) in 6,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Dit is de enige Supra-versie die op 17-inch lichtmetaal staat. Dan is er dan 258 pk en 400 Nm sterke variant van die 2.0, een blok dat Toyota in Japan in de Supra SZ-R hangt. De Japanse coupé sprint er in 5,2 tellen mee naar een snelheid van 100 km/h. Deze versie legt zo'n 1.410 kilo in de schaal en staat op 18-inch lichtmetaal.

We weten nu hoe rap de grofweg 1.520 kilo wegende Supra met zescilinder een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h kan afleggen: 4,3 tellen. De Supra met zes-in-lijn, in Japan RZ geheten staat standaard op 19-inch lichtmetaal.