Toyota Sequoia als TRD Pro

Toyota’s ‘optuig-afdeling’ TRD is lekker bezig in de VS. Verschillende modellen zijn leverbaar als TRD Sport, TRD Off-Road en/of TRD Pro, waarbij die laatste de topversie is die alles wat TRD in huis heeft in zich combineert. De gigantische Sequoia was er al eerder als TRD Sport, maar is nu ook als TRD Pro gelanceerd. Speciale Fox-schokdempers die speciaal zijn toegespitst op off-road-gebruik, andere wielen, een andere uitlaat en tal van optische aanpassignen aan in- en exterieur zet Toyota z’n grootste SUV weer even in de spotlight en voegt TRD een auto toe aan z’n populaire gamma van extra ruige pick-ups en SUV’s.

Deze nieuwe uitvoering is geinig, maar voor ons vooral een goede gelegenheid om weer eens een blik op de Sequoia te werpen. Het model heeft met geboortejaar 2008 niet alleen z’n formaat, maar inmiddels ook z’n leeftijd gemeen met de gigantische mammoetbomen dieaan de Amerikaanse westkust te vinden zijn. De Sequoia laat zich omschrijven als het SUV-broertje van pick-up Tundra, die gezien z’n belastingvoordelen ook in Nederland geregeld te zien is. Ondanks de facelift kan de auto z’n leeftijd niet helemaal verbergen, al zijn we geneigd dat allemaal te vergeten vanwege de fantastische achterruit, die met een druk op de knop in de achterklep kan verdwijnen.

Voor de aandrijving van de Sequoia is een 5,7-liter V8 verantwoordelijk die ook in onder meer de Land Cruiser te vinden is. Ook die auto is een gigantische body-on-frame-SUV met 7 of 8 zitplaatsen. Potentiële kopers staan op papier dus voor een serieus dilemma, maar de Land Cruiser is met een vanafprijs van 85.025 dollar aanzienlijk duurder dan de Sequoia. De ‘LC’ zet daar een heleboel onverzettelijkheid, imposante terreineigenschappen en trekcapaciteiten tegenover, terwijl de Sequoia de ruimere en meer op straatgebruik gerichte auto van de twee is. Met acht zitplaatsen, de genoemde V8, achterwielaandrijving en een zestraps automaat kost de simpelste Sequoia 48.700 dollar, ofwel net geen 43.000 euro. Daar heb in Nederland en België net een aardig uitgeruste RAV4 Hybrid voor…