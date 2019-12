Toyota RAV4 nu ook op grijs kenteken leverbaar

De Nederlandse importeur van Toyota stuurt een nieuwe versie van de RAV4 de weg op. Met een instapprijs van € 26.995 is het een zeer aantrekkelijke versie, maar daarvoor moet je wel wat inleveren. Dit is namelijk de Toyota RAV4 Van.

Een RAV4 op grijs kenteken dus! Daarmee is het de eerste hybride aangedreven bedrijfsauto uit het hedendaagse gamma van het merk. Hoewel de RAV4 er aan de buitenkant niet één-twee-drie anders uitziet, is het natuurlijk een geheel andere auto van binnen. Zo is de achterbank er logischerwijs vakkundig uitgehaald en is de binnenkant van de auto nu goed voor een laadvermogen van 1,9 kubieke meter. Een tussenwand scheidt de laadruimte met het voorste leefgedeelte. De reguliere zijdeuren bieden toegang tot de gigantisch achterbak, samen met de normale achterklep. De achterportieren krijgen vrijwel allemaal volledig geblindeerde ramen, op de zijruit van de rechterachterportier na. Die lijkt van buiten ook volledig geblindeerd, maar biedt van binnenuit wel gewoon zicht naar buiten. De zwarte blinderingspanelen kunnen desgewenst in kleur met de auto worden meegespoten zodat eventuele belettering beter leesbaar is.

Drie bekende aandrijflijnen vinden hun weg naar de RAV4 Van. De prijslijst begint met de 2,0-liter VVT-iE benzinemotor zonder elektrische ondersteuning met een vermogen van 175 pk. Deze aandrijflijn met handgeschakelde transmissie is goed voor een trekgewicht van 2.000 kg, mensen die voor een automaat kiezen kunnen 500 kg minder trekken. Optioneel is er ook vierwielaandrijving. Zoals gezegd zijn de bekende hybride aandrijflijnen leverbaar. De hybrides beginnen met de 2.5 High Power Hybrid 2WD (trekgewicht: 800 kg), waarna de AWD-versie volgt. Het maximale trekgewicht verdubbelt dan naar 1.650 kg.

De basisprijs voor de RAV4 Van is vastgesteld op € 26.995 voor een benzine Comfort-versie. Dat is uiteraard zonder bpm en btw. De hybride-aangedreven RAV4 Van is te koop vanaf € 35.295.